09:53, Сегодня

Если не хватает стажа для пенсии: украинцам дали совет В ПФУ объяснили, во сколько обойдется покупка трудового стажа

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут заключить договор с Государственной фискальной службой и докупить стаж.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

"Все зависит от того, сколько человеку не хватает стажа. Начиная с 1 января текущего года для назначения пенсии в возрасте 60 лет необходимо иметь 29 лет страхового стажа. Конечно, если человеку не хватает несколько месяцев или год, он может говорить о том, чтобы докупить стаж. Это составляет 22% от минимальной заработной платы в период, когда заключается договор, а договор заключается не с Пенсионным фондом, а именно с фискальной службой, умноженные на два. То есть, 44% от минимальной заработной платы эта сумма составляет", – объяснила Охрименко.

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По словам представительницы ПФУ, речь идет о довольно немалой сумме – "если мы говорим, что не хватает месяца, года, то это проще, а если не хватает 2-3 года, то обычно нужно думать".

"Но следующая категория пенсионеров, если недостаточно стажа, 29 лет нет в этом году, в 60 лет, не хватает 2-3-5 лет, докупить невозможно, человек может пойти работать, если есть возможность... Дальше человек может в 63 года назначить пенсию, но в 63 года назначается пенсия при наличии стажа от 19 до 29 лет. То есть, если в этом году человек достигает возраста 62 года, 60 лет, и он видит, что у него стажа 20 лет, т.е. 9 лет не хватает, то в 63 года он назначит пенсию", – сообщила она.

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Ранее директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как будет происходить перерасчет пенсий в Украине в 2022 году.

Эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский сообщил, что рост пенсий в Украине будет, но недостаточный, чтобы большинство пенсионеров это прочувствовали и увидели.

"Все социальные стандарты, в частности прожиточный минимум для неработоспособных лиц, состоятся в течение года всего на 8%, а инфляция может быть больше. Проблема в том, что экономическое развитие нашей страны недостаточно. Возможно, приоритеты развития идут не в том направлении, как нужно", — сказал эксперт.