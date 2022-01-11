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Перерасчет пенсий в Украине: кому и когда повысят выплаты в 2022 году Повышение будет проходить в несколько этапов

В 2022 году в Госбюджете Украины предусмотрен перерасчет пенсий для разных категорий пенсионеров.

Кто и когда сможет рассчитывать на увеличение пенсионных выплат, рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

"У нас с 1 марта будет произведен перерасчет пенсий участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Им будет увеличена минимальная пенсионная выплата, которая составляется в процентах от минимальной зарплаты за 2021 год. Следующий - инвалидам Чернобыля, как ликвидаторам, так и потерпевшим, минимальный размер пенсии, определенный частью третьей статьи 54, также будет проиндексирован с 1 марта. Далее предполагается индексация с 1 марта. Будет определен коэффициент, на который будет повышен", - сообщила она.

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Как рассказала Охрименко, с 1 апреля предусмотрен перерасчет работающим пенсионерам – "будем его проводить немного позже, поскольку у нас изменилась отчетность, но с доплатой с 1 апреля".

"В июле будут изменения социальных стандартов, опять-таки – изменение прожиточного минимума. Дальше – у нас будет в этом году изменение минимальной заработной платы с 1 октября. Также будут с 1 октября лицам, достигшим возраста 65 лет, имеющим 30-35 лет страхового стажа и неработающим. Отмечу, что для них минимальная пенсия не может быть ниже 40% от минимальной заработной платы", - рассказала представительница ПФУ.

Также Охрименко напомнила, кому провели перерасчет пенсий в 2021 году:

"Мы провели перерасчеты с 1 января... Провели перерасчеты пенсий лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж 30-35, мужчины, женщины, неработающие... Следующая категория - с 1 сентября провели индексацию всем пенсионерам. Кроме того, пенсионеры, получающие пенсию по специальным законам - государственная служба, ученые, которым пенсии назначены до 1 октября 2017 года, им перерасчеты были проведены в части разграничения источников финансирования. И кому было целесообразно - тех людей автоматически перевели на страховую пенсию".

Кроме того, по ее словам, пересчитали пенсии лицам, достигшим 80 лет, с 1 марта.

"С 1 апреля провели перерасчет пенсий работающим пенсионерам автоматически, без их обращения. У нас таких пенсионеров на сегодняшний день ориентировочно 2,7 млн. Они проводят перерасчеты по заявлениям, и один раз в год мы проводим перерасчет автоматически. Следующим шагом было 1 июля, когда провели по социальным стандартам перерасчеты пенсий, то есть в связи с изменением прожиточного минимума. Кроме того, с 1 июля был произведен перерасчет всем пенсионерам, не подлежащим индексации с 1 марта 2021 года", - отметила представительница ПФУ.

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Ранее заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Елена Бойко в эфире телеканала "Украина 24" назвала шесть этапов повышения пенсий в Украине в 2022 году.

Эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский сообщил, что рост пенсий в Украине будет, но недостаточный, чтобы большинство пенсионеров это прочувствовали и увидели.

"Все социальные стандарты, в частности прожиточный минимум для неработоспособных лиц, состоятся в течение года всего на 8%, а инфляция может быть больше. Проблема в том, что экономическое развитие нашей страны недостаточно. Возможно, приоритеты развития идут не в том направлении, как нужно", — сказал эксперт.