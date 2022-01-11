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Введение продуктовых талонов в Украине: политолог указал на два тревожных обстоятельства Высокие цены на газ и электроэнергию могут стать причиной для введения продуктовых карточек, считает политолог

Введение продуктовых талонов в Украине является тревожным сигналом. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Михаил Басараб.

"Знаете, я эту новость о продуктовых карточках встретил с определенной тревогой. Потому что у меня есть приятель, которой некоторое время прожил в Венесуэле. Он рассказывал о том, как все там произошло. Как сначала было "всем все", и это часто напоминает нашего президента Зеленского, который пытается всем что-то раздать, кому - то тысячу (1000 гривен за вакцинацию - ред.), теперь продуктовые талоны. Это игра в поддержку избирателей (рейтинга - ред.). Уго Чавес (47-й президент Венесуэлы - ред.) тоже так работал. Он раздавал холодильники и телевизоры. Было бесплатное горючее в Венесуэле. Все это закончилось тем, что сейчас, чтобы заправить машину в Венесуэле, надо стоять в очереди по несколько дней. А более 90% населения в стране живет за чертой бедности. Они просто выживают. Для детей незнакомы такие понятия как шоколад, как конфеты. Это роскошь и для них, и для их родителей", — сказал политолог.

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Эксперт отметил, что введение продуктовых талонов - это реакция властей на ситуацию, которую в Украине могут спровоцировать высокие цены на электроэнергию и газ. По его словам, власть пытается таким образом реагировать либо на возможный дефицит товаров, либо на быстрый рост цен на продукты.

"То, что у нас вводят продуктовые талоны, для меня это тревожный сигнал. Мне кажется, что для этого может быть только два объяснения. Первое - это то, что украинская власть прогнозирует быструю инфляцию и невероятно быстрый рост цен, и таким образом хочет защитить пенсионеров и иные социально уязвимые слои населения, раздавая эти продуктовые карточки, где будут фиксированные цены, например, на фиксированную группу товаров. Или же это решение направлено на то, чтобы погасить возможный дефицит продовольственных товаров, который может возникнуть вследствие того, что значительная часть предприятий, производящих товары широкого потребления, товары пищевой промышленности, закрывает или сокращает свое производство из-за чрезвычайно высокой цены на электроэнергию, на газ. Мы слышим, чуть ли не ежедневно, что, например, флагманские предприятия по производству групп пищевых товаров, сокращают свое производство из-за высокой цены на электроэнергию и газ. Возможно, наши чиновники уже посчитали, что в 2022 году чрезвычайно высока вероятность или инфляции и роста цен, или дефицита товаров. И поэтому, играя на опережение, они уже сейчас говорят об этих продуктовых талонах. Я так бы объяснил эти заявления, иного объяснения у меня нет", — сказал политолог.

Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.