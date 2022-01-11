13:07, Сегодня

Продовольственные карточки в Украине: что имел в виду советник президента "Если это по американскому пути, это нормальная история"

В Украине есть психологическое восприятие продовольственных карточек. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экономист Андрей Новак.

"Что для нас означают продовольственные карточки? Когда огромный дефицит продуктов и расписывают людям какую-то норму – 300 г хлеба или 100 г молока. У нас ассоциация с продовольственной карточкой, что следующий этап – это голодомор", - сказал он.

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"То, что имел в виду советник президента (советник президента Олег Устенко – прим. ред.), он сделал неправильно – буквально перевел с английского "продовольственный талон", а это на самом деле, если по американскому опыту, скорее социальные карты. Если это по американскому пути, это нормальная история. Если это за продовольственные карточки... Я так понимаю, идет развитие социальных инициатив после "экономического паспорта украинца", субсидий. Вот еще одна идея", – рассказал Новак.

По его мнению, деньги с социальных карточек люди должны использовать по своим потребностям:

"Не только на еду. Потому что потребность есть не только в еде. Пока механизм реализации предложен через систему "Дія". У кого проблемы с питанием, у них нет смартфонов. А даже если есть, то не умеют пользоваться той системой + она не всегда срабатывает. Для сельской местности это вообще редкость, у кого есть смартфон и еще и загруженная система "Дія". Надо этот механизм расширить – и в системе "Дія", и другие механизмы. Самое простое – это банковская карта, персональный счет, ФИО, идентификационный код – и деньги перечислены".

Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил, что в Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году.

По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%.

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.