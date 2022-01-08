20:15, Сегодня

Экс-советник Путина пожелал Украине стать "экономическим тигром" По словам Андрея Илларионова, экономические успехи позволили бы Украине проводить более независимую внешнюю политику

Российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" пожелал Украине в год тигра стать мировым "экономическим тигром".

"Это год тигра. Я по профессии экономист. В экономической науке и экономическом жаргоне есть такой термин - экономический тигр. Это страна, которая быстро, бурно и успешно развивается. Это страна, которая имеет высокие темпы экономического роста. Последние несколько месяцев я провел в Украине, представляя программу, которую я делаю вместе с "Украинским институтом будущего". Называется очень просто и скромно - 1 триллион долларов для Украины. Это такая скромная программа экономического роста для Украины - не на один год, а хотя бы на два десятилетия. Программа, которая могла бы обеспечить благосостояние каждому украинцу, обеспечить высокий уровень безопасности, обороноспособности, возможности для развития науки, культуры, образования, всех сфер жизни украинского общества", - сказал он.

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Как отметил Илларионов, если экономика растет на 7-8% ежегодно и выше, "в экономической журналистике и экономической науке такие случаи называются экономическими тиграми".

"Были восточноазиатские экономические тигры... Почему бы не сделать украинского экономического тигра, который бы быстро бежал и привлекал своих соседей своим замечательным видом, подтянутостью, упругостью, энергичностью? И чтобы этот бег продолжался не только в течение наступившего года, но и в течение предстоящих десятилетий", - заявил экономист.

Экс-советник Путина отметил, что экономические успехи позволили бы Украине проводить более независимую внешнюю политику:

"Тигры относятся к отряду кошачьих, а кошки гуляют сами по себе. Так вот, я думаю, в этом есть глубокий внутренний смысл - самостоятельная Украина, которая не обязательно слушается того, что доносится из одной столицы или из другой, или даже из всех вместе... Я думаю, один из важных выводов прошедшего года заключается в том, что при всем, что говорят соседи ближние и дальние, кто-то со злостью, кто-то исходя из собственных соображений, главное, чтобы украинское общество и украинская власть следовали интересам своей собственной страны. Если они придерживаются этого курса, то действительно могут достичь позитивных результатов для всей страны, общества, для каждого украинца. Надо прежде всего думать о самих себе".

Ранее российский экономист Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден помогает президенту РФ Владимиру Путину давить на Украину.

"Байден работает на Путина больше, лучше, более энергично, чем кто-либо работал на Путина, спрашивается - зачем Путину тогда прямая война? Он может добиться того что хочет, пользуясь таким подручным. Байден и вся администрация Байдена оказывает давление на Украину, чтобы Украина приняла Минские соглашения - чтобы интегрировать ОРДЛО в политическое и правовое поле Украины, чтобы ОРДЛО получило право вето на направление развития Украины, на западный вектор развития, на евроатлантическую интеграцию, на все реальные шаги, которые обеспечивают реальную самостоятельность и независимость Украины", - сказал он.

Илларионов также рассказал, должна ли Украина добиваться евроатлантической интеграции, если у стран Запада будет другая позиция в этом вопросе.