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"Смех сквозь слезы": Спивак рассказал, на что чиновники тратят бюджетные деньги Политолог прокомментировал скандальные госзакупки ряда ведомств

Государственные органы в 2021 году потратили много миллионов гривен из госбюджета, закупая по завышенным ценам ненужные предметы.

Об этом рассказал в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

"Серьезные вещи сейчас обсуждаем, расходование государственных денег в 2021 году. Итак, Верховная Рада Украины заказала ремонт кулуаров на 42 миллиона. В них были столы с травой по 35 тыс. грн (декорированные искусственной травой - ред.). Дальше - Верховная Рада купила 566 литров спирта, 15 километров ткани и пять мужских вышиванок. Дальше - "Укрзализныця" купила сиденья унитазов по 10 тыс. грн и кнопки смыва по 7 тыс. грн. Обещали, что будет музыка Вивальди. ГБР купило велотренажер, гады, стоимостью в 50 тыс. грн. То есть, в перерывах между поисками коррупционеров сидят и крутят педали", - перечислил политолог.

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Также, по его словам, СБУ купила две профессиональные машинки для стрижки волос, фен и плойку.

"А вот НАБУ закупила костюмы водолазов - в Днепр ныряют и коррупцию ищут. Закупила налобный фонарик и защиту для паха. Вижу детектива НАБУ в водолазном костюме, с этой хренотенью, и чтобы все защищало. Я бы сказал, что вам на лоб повесить вместо фонарика... А в 2022 году в бюджете ребята добавили 100 миллионов, чтобы себе ни в чем не отказывали. Это же НАБУ 5 млн грн на уборку территории потратило, закупку мыла... Там вешаться кто-то собирается? Тут тендеры "Укрпочты", "Нафтогаза" и так далее. Это смех сквозь слезы, потому что это же миллионы", - отметил Спивак.

Ранее политолог Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал прожиточный минимум и минимальную пенсию, заложенные в госбюджете-2022.

"Минимальная пенсия 2027 гривень. Скажите мне, это не социальный геноцид собственного народа? Прожиточный минимум, как говорят все эксперты, с точки зрения физиологического проживания человека, это 5-6 тысяч гривень дохода. Две тысячи гривень минимальная пенсия! Они в аптеку хоть бы раз зашли и посмотрели, что за 2000 грн можно только один раз туда зайти",- сказал политолог.

Также Спивак обвинил Верховную Раду Украины в издевательстве над малым бизнесом.