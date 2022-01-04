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Энергокризис в Украине: ситуация сложная, но не критичная, считает эксперт Дефицит природного газа в Европе может усилиться из-за остановки в ФРГ нескольких блоков на АЭС, сказал эксперт

Энергетический кризис в этот зимний период ощущается не только в Украине, но и в Европе. Остановка атомных электростанций приведет к тому, что эти мощности нужно будет восполнять природным газом, цена которого на международном рынке возросла.

Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" энергетический эксперт Владимир Омельченко.

"Действительно, ситуация достаточно сложная. Но немного выручает теплый январь. Я бы не рекомендовал европейским странам в этот сложный период закрывать атомные блоки. Потому что Германия сейчас закрывает, к сожалению, 6 атомных блоков. Это увеличит дефицит природного газа. Потому что эти мощности должны быть покрыты именно природным газом. Я думаю, что Европе в этой сложной ситуации нужно увеличить потребление тепловой энергии, произведенной из угля. Эта временная мера была бы абсолютно нормальной", — сказал эксперт.

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Он также отметил, что в Украине ситуация с энергетикой сложная, но не критическая.

"Что касается Украины, то я думаю, что эта ситуация не столь критическая, как кажется. Действительно, нам не хватает около двух миллиардов кубических метров в этот зимний период, но думаю, что компенсировать эту проблему возможно из-за закупки природного газа, а также из-за увеличения поставок угля на тепловые станции, что может частично покрыть дефицит, заменить газ в этот зимний период", — сказал Омельченко.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, как рост цены на газ скажется на украинцах.

"Резкий рост цен на газ в последнее время был связан с тем, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину и Польшу. Сейчас транзит стабилен, на уровне лишь 109 млн кубометров в сутки, что составляет где-то 40 млрд в год. Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос в Европе, потому цена стремительно растет. Мое понимание таково, что "Газпром" продолжает усиливать энергетический кризис в Европе, чтобы достичь своих геополитических целей. Во-первых, добиться того, чтобы был сертифицирован "Северный поток-2" без соответствия требованиям третьего энергетического пакета, а также без политических требований от Украины относительно других вопросов", — сказал он.

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что происходит в Украине с тарифами на газ.

"К сожалению, уже давно мы вышли из правового поля, когда пошли эти так называемые меморандумы. Первый появился год назад, в январе, когда выросли и цены на газ, и тарифы на распределение газа, и тогда даже перекрывали улицы. Вместо того чтобы разобраться и скорректировать тарифную политику, приняли решение о меморандуме. Господин Витренко (глава "Нафтогаза" — ред.) очень активно принимал участие в первом меморандуме. И они где-то взяли с потолка цифру 6,99 и решили, что будут держать такую цену на газ и ограничат цены на распределение. Потом появился второй меморандум, где цены уже выросли под 8 гривен", — сказал он.