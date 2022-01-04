15:39, Сегодня

Полная остановка "Северного потока-2": эксперт рассказал, почему этого не случится "Об этом министр почему-то не рассказывает"

В случае полной остановки российского газопровода "Северный поток-2", бюджет Германии недосчитается около 35 миллиардов евро. Так в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" энергетический эксперт Геннадий Рябцев прокомментировал заявление федерального министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, который допустил возможность полной остановки проекта из-за угроз Украине.

"Политические аспекты, безусловно, могут вливать (на запуск газопровода - ред.), но кто потом найдет в бюджете Германии 35 миллиардов евро, если она остановит "Северный поток-2? Об этом министр почему-то не рассказывает", – говорит Рябцев.

Отметим, что по информации издания DW, Роберт Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении противоречивого газопровода "Северный поток-2" и рассматривать его исключительно в юридической плоскости.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это значит, что, учитывая ситуацию на Востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - подчеркнул он.

Напомним, российский "Газпром" 10 сентября 2021 года заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

"На утреннем оперативном совещании в ОАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 строительство газопровода "Северный поток-2" завершено", — сообщалось в заявлении "Газпрома".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина может побороться за закрытие "Северного потока-2".

"На сегодняшний день "Северный поток-2" не сильно продвинулся вперед. Более того, появились такие жесткие сообщения об отключении от системы SWIFT, о таких санкциях, о которых раньше украинцам только хотелось бы мечтать", — заявил он.