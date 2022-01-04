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Шесть этапов повышения пенсий в 2022 году: в Пенсионном фонде сообщили подробности В Украине в течение года должны провести 6 этапов по увеличению пенсий, сообщила Елена Бойко

В Украине в 2022 году планируются несколько этапов повышения пенсионных выплат. Об этом сообщила в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве Елена Бойко.

"Я бы отметила отправные даты, с которых планируется повышение... У нас есть несколько отправных дат - это 1 января, 1 марта, 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря", — сказала она.

Бойко сообщила, кому ожидать повышение пенсий до лета 2022 года.

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"С 1 января должно произойти повышение пенсий… В частности, которые исчислены в 5-кратном размере от минимальной заработной платы. Кроме того, для женщин, родившихся с января по декабрь 1962 года, при назначении пенсии к пенсионным выплатам будет установлена доплата в размере 9% назначенной пенсии. С 1 марта в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", статья 42 предусматривает проведение индексации назначенных пенсий. Происходит такая индексация путем изменения средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и, соответственно, с которой исчисляется пенсия. Порядок, размеры и дата проведения такого повышения должны определяться по решению Кабинета министров Украины. То есть мы его будем ждать.



С 1 апреля в соответствии с законом будет проведен перерасчет пенсии работающим пенсионерам", — отметила она.

Летом, по словам эксперта, проведут перерасчет пенсий для людей, которые потеряли трудоспособность.

"С 1 июля будут проведены повышения. Перерасчет размера назначенных пенсий в связи с ростом прожиточного уровня для лиц, утративших трудоспособность. А именно этот показатель вырастет с 1934 гривен до 2027 гривен. Соответственно, доплаты, надбавки, выплачиваемые к пенсии, так же будут перечислены в зависимости от размера прожиточного уровня", — сказала Бойко.

Кроме того, в октябре планируется повышение пенсионных выплат людям, которые достигли 70-летнего возраста, а также неработающим украинцам, кто имеет 30-35-летний трудовой стаж.

"С октября планируется повышение пенсий в соответствии с 963 постановлением Кабмина. А именно, 300 грн будут доплачиваться пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста. В дальнейшем такой размер надбавки будет установлен по достижении указанного возраста. Также размер минимальной выплаты для неработающих граждан, которые имеют, соответственно, 35 лет стажа мужчины и 30 лет стажа женщины, будет повышен в связи с ростом минимальной заработной платы. А именно - с 2600 гривен до 2680 гривен", — сказала эксперт.

Еще один перерасчет будет произведен в начале зимы.

"С 1 декабря в связи с изменением прожиточного уровня будет произведен перерасчет пенсии. Другие перерасчеты происходят от индивидуальных поданных заявок пенсионеров", — сказала руководительница ГУ ПФУ в Киеве.

Ранее эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский сообщил, что рост пенсий в Украине будет, но недостаточный, чтобы большинство пенсионеров это прочувствовали и увидели.

"Все социальные стандарты, в частности прожиточный минимум для неработоспособных лиц, состоятся в течение года всего на 8%, а инфляция может быть больше. Проблема в том, что экономическое развитие нашей страны недостаточно. Возможно, приоритеты развития идут не в том направлении, как нужно", — сказал эксперт.