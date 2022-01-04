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Многим ФОПам грозят крупные штрафы: подробности от нардепа Нина Южанина рассказала, с какими сложностями столкнулись предприниматели

В начале января многие предприниматели в Украине не могут работать из-за обязательного ведения РРО, рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина.

"Прежде всего нужно сказать, что последствия, в том числе закона №5600 (закон об олигархах — ред.), почувствуют все граждане. Что касается ФОПов и упрощенной системы налогообложения, это кардинальные изменения в их деятельности, и большинство предпринимателей к этому не готовы. Тем более, государство само делает очень сложные условия, потому что с 1 января, когда все массово начали подключать программные регистраторы расчетных операций, все это программное обеспечение подверглось массовой атаке и перестало работать. Как оказалось, у нас у большинства работает частное программное обеспечение, а ПО, которое должно было быть бесплатным и государственным, у нас не работает", — сказала она.

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Депутат отметила, что многим ФОПам в конце года, после проверки годовых деклараций, насчитают штрафы за эту ситуацию.

"Сейчас у предпринимателей непростая ситуация, хотя глава профильного комитета заявляет, мол, не бойтесь, никто н6е будет применять к вам штрафы. Но посмотрите на очередную неправду, которая сейчас звучит. Если раньше штраф за первое нарушение составлял 10% от стоимости товара, а далее 50%, то сейчас сразу штраф 100% стоимости товара за первое нарушение, а следующие — 150%. Сейчас люди не смогли установить программное РРО, а железный кассовый аппарат классический вообще нельзя было купить, и в любой промежуток времени, когда уже все забудут, что происходило в начале января, когда налоговая будет делать проверки, эти штрафы легко будут насчитаны", — сказала она.

Южанина добавила, что повышение налогов станет меньшей проблемой, потому что в начале января многие ФОПы вообще не в состоянии были работать.

Добавим, в 2022 году увеличатся размеры единого социального взноса и единого налога для физических лиц-предпринимателей. Размер ЕСВ составит 1474 грн, а максимальный размер ЕСВ увеличили до 22 110 грн. Размер единого налога составит 248 грн в месяц, а ФОПы второй группы будут платить 1300 грн в месяц.