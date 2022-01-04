09:53, Сегодня

Что готовит украинцам 2022 год: озвучен прогноз по инфляции и коронавирусу Изменения затронут каждого, предупредил экономист

Украинцев в 2022 году ожидает завершение пандемии коронавируса, а также значительный рост цен на продукты питания уже весной.

Такой прогноз озвучил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экономист Павел Кухта.

"Я поговорил бы о вещах, которые будут определять жизнь каждого из нас в этом году. Во-первых, хочу поздравить всех, что пандемия коронавируса, уже ожидается, все-таки завершится в 2022 году. Было заявление Всемирной организации здравоохранения, что кампания вакцинации все-таки сбивает пандемию по миру. Будем надеяться, что 2022-й станет последним годом, когда мы с этим живем", - сказал он.

Читайте также: Что будет с пенсиями украинцев в 2022 году – озвучен тревожный прогноз

Но самое важное для украинцев, по словам экономиста – это рост цен на еду.

"Это будет касаться каждого из нас, каждого затронет. Подорожание энергоносителей, которое мы видели в 2021 году, теперь выливается в то, что дорожают продукты питания. Для того чтобы собрать урожай - нужно топливо, чтобы вырастить - нужны удобрения, нужны разные технологические вещи, как сушка, утруска и так далее. Все это потребляет энергию, все это подорожало в разы из-за подорожания энергоносителей. Теперь нас ожидает рост цен на продовольствие уже с весны. Уже сейчас мы это чувствуем, есть аналитика по этому поводу. Знаменитый борщевой набор существенно подорожал", - подчеркнул Кухта.

Экономист отметил, что украинская власть должна готовиться к этому:

"Правительство должно начинать действовать. Есть инструменты, которые применяют европейские страны, например, снижение налогов на еду, НДС, чтобы еда дешевле стоила. Или, например, продовольственные карты. Это можно по аналогии с программой "єПідтримка", тысячей гривен, которую мы тратили на автобусы, путешествия, музеи, но на еду для бедных категорий населения, пенсионеров и так далее. Я думаю, к этим вещам нужно готовиться уже сейчас, потому что это то, что будет болеть у людей в этом году".

Читайте также: Рост цен в Украине: экс-министр дал невеселый прогноз

Напомним, по данным Госстата, за 11 месяцев 2021 года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%. В госбюджете на 2022 год потребительская инфляция прогнозируется на уровне 6,2%.

Экономист Григорий Кукуруза в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как изменятся цены в Украине в 2022 году.

"Инфляция на следующий год планируется в диапазоне от 6% до 8%. Ключевое – это то, что будут замедляться темпы инфляции, т.е. эта инфляция, оптимально определенная Нацбанком, на уровне 5%. В этом году мы вышли из этого диапазона – это был специфический год. Это было закономерно и прогнозировано, что инфляция будет выше 10% – именно потребительская. В следующем году цены на полках продолжат расти, но сами темпы инфляции будут замедляться. Ключевым является то, что заработные платы и доходы населения должны стать быстрее, чем темпы инфляции", - рассказал экономист.