15:58, Сегодня

Рост цен в Украине: экс-министр дал невеселый прогноз Андрей Рева назвал два простых объяснения инфляции

В Украине в ближайшее время может ускориться инфляция, правительство и экономисты называют две причины роста цен.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Экс-министр отметил, что для роста цен на продукты "есть два простых объяснения: одно то, которое делает нынешнее правительство, и другое то, которое делают наши ведущие экономисты".

"Правительство говорит о том, что подорожание продуктов питания на внутреннем рынке Украины обусловлено общим подорожанием продуктов питания на международных рынках. Но здесь есть одно но. В частности, почему растительное масло, которое мы экспортируем, например, в другие страны Европы, на этих рынках дешевле, чем в Украине? Как такое может произойти, когда мы прибавляем к цене, которую выставляем, еще и транспортные расходы и все торговые наценки? Долго этот феномен я не мог лично для себя объяснить, пока нам не разъяснил Алексей Кущ (экономический эксперт - ред.). Он четко объяснил, что удорожание продуктов питания на внутреннем рынке Украины обусловлено не только удорожанием в целом продуктов питания в мире, но еще теми схемами, которые сегодня существуют в Украине", - рассказал Рева.

Читайте также: Что будет с пенсиями украинцев в 2022 году – озвучен тревожный прогноз

По его словам, при осуществлении экспортных операций "еще существуют такие понятия, как схемы при вывозе, связанные с возвратом налога на добавленную стоимость и рядом других вещей". Как заявил экс-глава Минсоцполитики, проблема "не только в глобальных вещах, но еще и в схемах, преступных вещах, которые сегодня не видит украинское правительство".

Рева также оценил уровень инфляции в Украине. По его словам, рост цен сегодня умеренный, но есть предпосылки для значительного ускорения инфляции.

"Инфляционные процессы существуют всегда, но существует два вида инфляции. Существует так называемая промышленная инфляция, идет подорожание себестоимости продукции для производителя. И существует потребительская инфляция, которую ощущает каждый, кто покупает товары или услуги. Так вот, сегодня потребительская инфляция относительно невелика, хотя люди уже сегодня чувствуют, в районе 11% показывает Госстат, а промышленная инфляция - более 50%. Это значит, что давление цен, которое ощущают товаропроизводители, завтра будет перенесено на потребителей... Сегодня газ подорожал, производители продуктов питания будут покупать его по заоблачным ценам. Разве это не отразится на стоимости хлеба, стоимости тех продуктов, которые потребляют люди?", - пояснил он.

Напомним, по данным Госстата, за 11 месяцев 2021 года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%. В госбюджете на 2022 год потребительская инфляция прогнозируется на уровне 6,2%.

Экономист Григорий Кукуруза в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как изменятся цены в Украине в 2022 году.

"Инфляция на следующий год планируется в диапазоне от 6% до 8%. Ключевое – это то, что будут замедляться темпы инфляции, т.е. эта инфляция, оптимально определенная Нацбанком, на уровне 5%. В этом году мы вышли из этого диапазона – это был специфический год. Это было закономерно и прогнозировано, что инфляция будет выше 10% – именно потребительская. В следующем году цены на полках продолжат расти, но сами темпы инфляции будут замедляться. Ключевым является то, что заработные платы и доходы населения должны стать быстрее, чем темпы инфляции", - рассказал экономист.