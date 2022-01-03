15:44, Сегодня

Экономист рассказал, какие санкции остановят Россию от вторжения в Украину Андрей Новак уверен, что сегодняшних санкций против РФ недостаточно

Остановить дальнейшую военную агрессию России против Украины можно только с помощью трех видов санкций. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Андрей Новак.

"Есть три направления санкционные, которые можно относить к так называемым "убийственным санкциям". Например, энергетическое эмбарго – запрет России продавать нефтепродукты и газ, запрет работать с российскими ценными бумагами и отключение от международной платежной системы SWIFT. Вот любое из этих трех направлений даст гораздо больший санкционный эффект, если сравнивать со всеми существующими санкциями", - говорит он.

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Экономист также отметил, что в случае введения полного энергетического эмбарго против России, цена на газ в Европе и для Украины абсолютно не изменится.

"Как только отплыли огромные американские танкеры со сжиженным газом в Европу - цена резко упала, и так будет и дальше. Безусловно, США абсолютно за то, чтобы расширить свое энергетическое присутствие на европейском рынке. Они обеспечат необходимые объемы и цена (на газ, - ред.) будет снижаться дальше".

Ранее политический эксперт Геннадий Дубов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что России не повредит возможное отключение от международной платежной системы SWIFT.

"Иран живет без SWIFT уже сколько лет? У нас давно любят фантазировать, что нужно эмбарго на поставку, соответственно, углеводородов российских, газа, нефти... Сколько они будут стоить, если Россию выбросить из этих рынков, и с какой стати европейцы на это согласятся?" – сказал он.