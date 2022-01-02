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Ляшко занялся бизнесом и нанял сто человек в селе под Черниговом "Сначала идея, мысль, а потом ты что-то уже придумываешь"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил, что инвестирует в деревообработку и недвижимость.

"Сначала идея, мысль, а потом ты что-то уже придумываешь, инвестируешь куда-то, где-то зарабатываешь. Но сначала была идея. Сейчас инвестирую в деревообработку, недвижимость. Бизнес в Черниговской области, в селе. Деревообрабатывающее предприятие – я там купил пакет акций. Там сейчас работают около 100 человек", - сказал он.

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"Мы хотим еще 100 человек взять на работу. Вот это и есть моя программа... Вопрос в том, что если в каждом селе хотя бы 200 человек будут иметь работу, то мы можем МВФ одолжить деньги. Не ходить в МВФ занимать, а мы им сами сможем одолжить… Вот моя программа… И мы с ней, кстати, на выборы пойдем. Я не буду говорить, что "Я что-то сделаю" - я уже делаю, я уже сделал. Более того, не будучи ни депутатом, ни президентом, ни министром. Вот взял и сделал", – рассказал Олег Ляшко.

Как сообщалось, рынок недвижимости начал оживляться после карантинных ограничений. Под конец года спрос на жилье растет, но растут и цены. В конце года цены на отдельные сегменты недвижимости выросли как минимум на 10%, а за весь 2021 год, говорят риелторы, стоимость жилья взлетела в два раза. На это повлиял целый ряд факторов — от подорожания строительных материалов до падения ставок по кредитам.