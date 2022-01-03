07:35, Сегодня

Цены на продукты в Украине будут расти: что является ключевым "Это было закономерно и прогнозировано"

Цены на продукты в Украине будут действительно расти. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сказал экономист Григорий Кукуруза.

"Инфляция на следующий год планируется в диапазоне от 6% до 8%. Ключевое – это то, что будут замедляться темпы инфляции, т.е. эта инфляция, оптимально определенная Нацбанком, на уровне 5%. В этом году мы вышли из этого диапазона – это был специфический год", - сказал он.

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"Это было закономерно и прогнозировано, что инфляция будет выше 10% – именно потребительская. В следующем году цены на полках продолжат расти, но сами темпы инфляции будут замедляться. Ключевым является то, что заработные платы и доходы населения должны стать быстрее, чем темпы инфляции", - рассказал экономист.

Также он рассказал о росте цен на некоторые продукты в Украине:

"Эти товары простейшие - пшеница, кукуруза, подсолнечное масло, а также продукты животноводства - курица, говядина и т.д. Эти продукты полностью привязаны к мировым ценам. И каждый аграрий понимает, что плюс-минус логистическая надбавка - цена на внутреннем рынке должна полностью равняться его возможности заработка на внешнем рынке... В целом уровень цен в Украине ниже. Что касается каких-то скачков подсолнечного масла, то, во-первых, разные ставки НДС действуют - все-таки на продукты питания в Евросоюзе снижены ставки НДС. Если в среднем 20% по экономике, то на определенные продукты питания это либо 0%, либо 7%, либо 13%. Я думаю, что здесь ситуация идет с разной ставкой НДС... Что касается валютной составляющей, то здесь этого фактора нет".

Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

Закон предусматривает поэтапный рост прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года он составит 2481 грн, с 1 июля - 2600 грн и с 1 декабря - 2684 грн. Кроме того, с 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет до 6700 грн. Также в 2022 году в Украине ожидается 12 этапов повышения пенсий для разных категорий. При этом ожидается, что инфляция к концу 2022 года составит 6,2%.