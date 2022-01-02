17:05, Сегодня

Работа в 2022 году: где будет больше всего вакансий Эксперт по трудоустройству рассказала, в каких сферах лучше всего искать работу

Как будут обстоять дела на рынке труда в 2022 году, рассказала в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.

"Мне кажется, 2021 год был турбулентным в сравнении тем, что было в 2020-м в начале пандемии - когда все массово закрывались, переводили людей на неполный день, то есть временем, когда было мало вакансий и много соискателей. 2021-й год это немного сравнял, и в 2022 году можем надеяться, что будут больше зарплаты и больше вакансий, бизнесы будут расширяться. Кроме IT-сферы, всегда у нас на пике популярности и востребованности такие сферы, как продажи, агробизнес и производство. Для Украины это очень популярные сферы, где можно развиваться и искать себе работу", — сказала она.

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Эксперт также прокомментировала данные о том, что в Польше работникам поднимают зарплаты, и украинским работодателям придется активнее конкурировать с западными.

"Чтобы удерживать своих людей в Украине, необходимо учитывать, что за границей предлагают больше зарплату. Украинцы могут предлагать какой-то компенсационный пакет льгот, которые могут распространяться не только на самого работника. Многие компании предлагают классный бонусный пакет для всей семьи работника. Кроме уровня зарплаты, украинские работодатели всегда будут конкурировать тем, что это их семья и их страна", — сказала она.

Ранее эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина рассказала, куда и почему из Украины едут заробитчане.

"Большая часть людей, которые уезжают, это мужчины в возрасте до 40 лет. Большинство из них имеют среднее техническое или высшее техническое образование. Это значит, что здесь они работали, но хотят чего-то лучшего. Агентства, которые трудоустраивают украинцев за границей, говорят, что есть четыре пункта, по которым Украина проигрывает Польше", — сказала она.



