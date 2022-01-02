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Как стать богаче в новом году: советы финансового эксперта Эксперт рассказала, как избавить себя от стресса из-за нехватки денег

Как составить финансовый план, рассказала в программе "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" финансовый советник Мария Довнич. Она посоветовала распланировать самые крупные траты в течение года и заранее собирать на это нужную сумму.

"Нужно пытаться жить на то, что вы сами зарабатываете. Важно, когда пришли деньги, нужно отложить 5-10% для себя. А далее делается так: расписываем то, на что их нужно потратить. План составляется легко. Представьте себе, куда вы хотите поехать летом, что вы хотите купить, и дальше приблизительно распланируйте равномерно на протяжении всего года. То есть с зарплаты отложили 5-10%, а потом понемногу выделяем на каждый из ваших планов. И вы четко знаете, когда у вас будет основная сумма: например, в мае на поездку, в сентябре на сборы детей в школу, или в октябре нужно еще на что-то. И вы знаете, что к этому времени есть определенная сумма и для вас это не будет стрессовой ситуацией. Если вы начинаете на регулярной основе откладывать деньги и инвестировать, вам будет счастье", — сказала она.

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Финансовый аналитик Евгения Ахтырко прогнозирует, что в январе американская валюта будет стоить около 27 грн.