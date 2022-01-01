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"Уникальная страна": названо печальное "достижение" экономики Украины По мнению Вадима Карасева, стандартные инструменты экономической политики не подходят Украине

Украина сегодня является единственной страной, где наблюдается одновременно отток капитала и рабочей силы.

Об этом заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Мы единственная уникальная страна - у нас капитал утекает и рабочая сила. Бывает наоборот - рабочая сила утекает, но капитал заходит. Либо капитал утекает, а люди остаются... Я уже не говорю, что у нас демография - европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная - зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе", - сказал он.

По мнению эксперта, при этом в Украине отсутствует четкая экономическая доктрина.

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Как объяснил Карасев, существует четыре классических стандартных инструмента экономической политики.

"Первый - внешние инвестиции. У нас их нет. Отпадает, мы не можем использовать сегодня внешние инвестиции для того, чтобы подтолкнуть, активизировать экономический рост... Дальше - долговая политика. Мы не можем дальше идти в этот долговой капкан... Не надо кичиться, что мы закрыли какие-то бюджетные дыры. Если все время в долг, мы потом не выпутаемся. Дальше - есть такое понятие конкурентная девальвация. Значит надо, чтобы гривня шла вниз, стимулировать экспорт. Но мы-то импортозависимая страна. Мы можем экспорт подтолкнуть, но импорт... вы представляете, мы импортируем продовольствие! А нам надо производить продовольствие, экспортировать продовольствие... Тоже отпадает, получается, конкурентная девальвация", - перечислил он.

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По словам политолога, остается только один инструмент - это эмиграция или заробитчане, которые будут уезжать за границу, и переводами покрывать дефицит платежного баланса.

"Но проблема в том, что и это уже не работает. Раньше работало - и 15 млрд было в 2017 году, в 2018 или 2019-м 12 млрд. Даже при ковиде 12 млрд заробитчане перечислили в Украину. Можно вообще кайфовать, не работать. Правительству можно не создавать антикризисные штабы. Зачем? Простые украинцы поедут в Польшу, в Финляндию, в Германию и так далее. Но они там просто остаются уже. Раньше они возвращались, а сейчас они не верят. Они еще верили в 2019 году - может, что-то поменяется, придут какие-то молодые, новые. А сейчас с семьями валят", - подчеркнул Карасев.

Напомним, по данным сервиса Opendatabot, за 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали более 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель последних 11 лет.

В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек. После 2014-го ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо - коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших.

В целом с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн. граждан Украины. Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек, говорится в сообщении.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что в Европе в условиях нехватки рабочих рук в ближайшие годы значительно возрастет спрос на украинских рабочих.

"Если проанализировать 2020 год, когда было много ограничений по выезду украинцев за границу, тем не менее, трудовая миграция украинцев почти не сократилась. Например, Польша выдала почти 1 млн 800 тыс. приглашений украинцам на работу. Если посмотреть на те шаги, которые делает польское правительство по привлечению трудовых мигрантов из Украины, мы увидим, что они уже хотят, чтобы украинцы брали с собой семьи. Речь идет не просто о трудовой миграции, а об эмиграции навсегда", - рассказал Воскобойник.