17:56, Сегодня

Что будет с пенсиями украинцев в 2022 году – озвучен тревожный прогноз Также экономист рассказал, как правительство занижает показатель прожиточного минимума

В 2021 году повышение пенсий в Украине не перекрыло рост цен на продукты, такая же тенденция может сохраниться в 2022 году.

Такой прогноз озвучил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

"Когда в 2021 году у нас пенсию повысили для 8 млн пенсионеров на 11%, то за год продуктовая корзина выросла на 19%. Так что наши пенсионеры по паритету покупательной способности стали жить хуже", - отметил эксперт.

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Также Пендзин заявил, что прожиточный минимум, прописанный в госбюджете Украины, значительно занижен:

"2500 грн прожиточного минимума – это совсем не прожиточный минимум фактический. Минсоцполитики рисует у себя на сайте ежемесячно фактический прожиточный минимум, исходя из чрезвычайно высоких цен, которые сегодня есть в наших магазинах. Так вот, для трудоспособного лица это 5100 грн, а для нетрудоспособного это практически 4000 грн, но не 2500 грн... И когда мы с вами вспомним, с какой гордостью премьер-министр в час вопросов к правительству в пятницу, как раз накануне праздников, сказал, что у нас средняя пенсия достигла 4000 грн практически, стоило бы напомнить ему, что это практически прожиточный минимум, который на своем сайте печатает один из его министров. Все, что ниже - ниже прожиточного минимума. Как бедные пенсионеры выживают - вопросы к ним и господу богу".

Экономист спрогнозировал, что цены в 2022 году будут продолжать расти.

"Накануне праздников хлебопекари, молочники и кондитеры обратились к правительству с вопросом, что делать с ценами на газ, потому что если оставить их такими, как есть, цена на продукты питания за месяц может подскочить на 20-30%. Правительство на что-то удосужилось, установило предельные надбавки на газ при продаже хлебопекарям, которые производят социально значимые сорта хлеба... Всем остальным газ остался на чрезвычайно высоком уровне... Мы с вами однозначно будем видеть в этом году рост цены на продукты питания... И дай бог, чтобы общий уровень индексации пенсий в этом году хотя бы немного перекрыл ту инфляцию, которую мы имеем", - рассказал он.

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Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

Закон предусматривает поэтапный рост прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года он составит 2481 грн, с 1 июля - 2600 грн и с 1 декабря - 2684 грн. Кроме того, с 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет до 6700 грн. Также в 2022 году в Украине ожидается 12 этапов повышения пенсий для разных категорий. При этом ожидается, что инфляция к концу 2022 года составит 6,2%.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что пенсионная система в Украине построена таким образом, что человеку не выплачивают даже десятую часть того, что он перечисляет в Пенсионный фонд.

"Сегодня те пенсии, которые вам платят, если рассчитать на средний срок жизни человека, вам даже десятую часть не выплачивают того, что за всю жизнь за вас перечислено в пенсионные фонды. Это значит, что вас глубоко, системно и просто очень нагло обманывают", – подчеркнула Тимошенко.