16:04, Сегодня

"Это очень интересная сказка" — эксперт о введении "экономического паспорта" в Украине "Чудеса бывают иногда - в них надо верить"

"Экономический паспорт украинца" - это очень интересная сказка, это чудо, заявил в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

"Чудеса бывают иногда - в них надо верить, - но в стране, где есть двойной дефицит бюджета и торгового баланса, накапливать средства в национальной валюте без рисков большой девальвации, инфляции невозможно", - сказал он.

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"Поэтому надо давать себе отчет. Все, что мы накапливаем, по существу, накапливаем через долги. Это ведет к тому, что будет продолжаться достаточно значительная девальвация, инфляция. И она будет "съедать" номинал накоплений. Если власть рассчитывает, что будет 20 тыс.(долларов - прим. ред.), то может быть так, что будет 2 тыс., к сожалению", - рассказал Савченко.

Напомним, в будущем действие "экономического паспорта" может расшириться на пенсионеров. По мнению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, люди, старше 70-80 лет, должны иметь базовый доход, поскольку у них нет возможности дополнительных заработков.

"Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте" - ред.) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", - заявил он.

При этом Арахамия добавил, что у людей преклонного возраста, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков. Именно поэтому "им надо получать безусловный базовый доход".