15:40, Сегодня

Курс валют — профессор дал совет украинцам, как руководить доходами "Есть еще политические угрозы"

Колебания валюты в Украине будут. Об этом в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" сказал профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

"Курс равновесия на I квартал в этом году я предусматриваю 27,5, а дальше ситуация будет традиционно разворачиваться. Гривня немножко будет слабеть до лета, потом стабилизация и даже усиление. Мой прогноз - до конца года гривня будет около 28, но немножко не дойдет до 28 за доллар", - сказал он.

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По его мнению, угрозы всегда есть:

"Этот прогноз верен при условии, что власть не будет совершать больших экономических ошибок... В первую очередь это налоговое законодательство, регуляторная политика, к сожалению, неадекватная. Если и дальше будут такие тенденции, то приток капитала может все больше ослабиться. Как по мне, это главная экономическая угроза. Есть еще политические угрозы. Если будут реальны политические процессы и их обострения, это может негативно повлиять на курс... Также Путин захочет свои "5 копеек" точно вставить - если будет не вторжение, а масштабные провокации на границе с Украиной, то это тоже, к сожалению, негативно повлияет на курс".

Также профессор дал совет украинцам, как руководить своими доходами:

"Я всегда советую украинцам то, что я делаю. У меня где-то большая часть сбережений в гривнях - я пытаюсь инвестировать их или в облигации, или в депозиты... К сожалению, наши банки не дают возможность держать более-менее нормальные проценты в долларах... Евро сейчас - не очень перспективная валюта, потому что доходность еще меньше, а риски - высокие".

Напомним, глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос рассказал, почему растут цены на продукты.

"Мировые цены, доллар — это попытки прикрыть вопросы цен, потому что не так сильно влияет на внутреннюю продукцию цена за границей. Наценки супермаркетов — тоже надуманная проблема, потому что товар к ним заходит уже с повышенной ценой, а супермаркет применяет свои обычные коэффициенты. Поэтому проблема в ценообразовании у производителей и их попытках увеличить прибыль или быстрее отреагировать на изменения цен в целом в стране. Значительная часть производителей имеет долгосрочные контракты с сетями, и быстро изменить цены им сложно. Поэтому ажиотажные изменения цен чаще происходят через нецивилизованную торговлю — маленькие магазины, базары, — или долгосрочно планово в сетях в спокойном режиме. Еще есть вопросы сезонности, логистики и другие", — сказал он.