14:54, Сегодня

Пенсии возрастут недостаточно: эксперт указал на главную проблему "Все социальные стандарты состоятся всего на 8%"

Рост пенсий в Украине будет, но недостаточный, чтобы большинство пенсионеров это прочувствовали и увидели.

Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский.

"Все социальные стандарты, в частности прожиточный минимум для неработоспособных лиц, состоятся в течение года всего на 8%, а инфляция может быть больше. Проблема в том, что экономическое развитие нашей страны недостаточно. Возможно, приоритеты развития не в том направлении идут, как нужно", - сказал эксперт.

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Ранее народный депутат Алексей Кучеренко объяснил ситуацию с планированием главного финансового документа страны.

"Я могу объяснить, что делает правительство. Очередная хитрость, которая очень похожа на поведение в прошлом году, когда сознательно заложили сначала меньше денег, а потом выбрали их за первые полгода. Я напомню, что заложили в прошлом году 35 миллиардов гривен примерно. Выбрали их в течение первого полугодия, а потом пришли к депутатам и говорят - уважаемые депутаты, вы же народные, нам для народа надо увеличить еще на 12 миллиардов гривен субсидий, ищите где угодно, у кого-то забирайте, но ведь не могут люди без субсидий, потому что их отключат (от услуг ЖКХ - ред.), у них жилье заберут. И депутаты вынуждены искать, и 12 миллиардов мы им добавили. В этом году 47,5 миллиарда гривен было выделено", — сказал нардеп.