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Энергетический кризис в Украине: Тимошенко назвала 4 шага для выхода из ситуации "Это можно сделать"

В Украине необходимо убрать НАК "Нафтогаз Украины" как самую большую коррупционную систему, которая есть сегодня. Об этом рассказала в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" лидер партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

"Мы должны убрать НАК "Нафтогаз Украины" вообще. У нас есть газотранспортная система, которая может спокойно транспортировать любой газ в Европу через нашу территорию и отдавать прибыль государству. Это "Укртрансгаз", который может нормально работать без НАК "Нафтогаз Украины". Необходимо убрать НАК "Нафтогаз Украины" как крупнейшую коррупционную систему в Украине, которая есть сегодня", - сказала она.

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"Нам нужно немедленно убрать десятки коррупционных компаний, которым дали разрешение на высших уровнях власти Украины, которые "присосались" к "Укргазвидобування" и забирают дешевый украинский газ, а затем его экспортируют за пределы Украины", - сказала Тимошенко.

Она рассказала про 4 основных шага для выхода из энергетического кризиса в Украине:

"Итак, что нужно сделать? Первый - немедленно направить инвестиции в добычу природного украинского газа. Второй - немедленно убрать "Нафтогаз Украины" как мегакоррупционного посредника. Третий - немедленно убрать "прокладки", которые находятся между "Укргазвидобуванням" и вами, которые забирают эту огромную разницу в тарифах. Четвертый - вернуться к той модели, которая существовала в течение многих лет, когда весь украинский газ шел людям и бюджетным учреждениям. Это можно сделать".

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что происходит в Украине с тарифами на газ.

"К сожалению, уже давно мы вышли из правового поля, когда пошли эти так называемые меморандумы, первый появился год назад, в январе, когда выросли и цены на газ, и тарифы на распределение газа, и тогда даже перекрывали улицы. Вместо того, чтобы разобраться и скорректировать тарифную политику, приняли решение о меморандуме. Господин Витренко (глава "Нафтогаза" — ред.) очень активно принимал участие в первом меморандуме. И они где-то взяли с потолка цифру 6,99 и решили, что будут держать такую цену на газ и ограничат цены на распределение. Потом появился второй меморандум, где цены уже выросли под 8 гривен", — сказал он.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, как рост цены на газ скажется на украинцах.

"Резкий рост цен на газ в последнее время был связан с тем, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину и Польшу. Сейчас транзит стабилен, на уровне лишь 109 млн кубометров в сутки, что составляет где-то 40 млрд в год. Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос в Европе, потому цена стремительно растет. Мое понимание таково, что "Газпром" продолжает усиливать энергетический кризис в Европе, чтобы достичь своих геополитических целей. Во-первых, добиться того, чтобы был сертифицирован "Северный поток-2" без соответствия требованиям третьего энергетического пакета, а также без политических требований от Украины относительно других вопросов", — сказал он.