15:21, Сегодня

На один гонорар не проживешь – мировые звезды инвестируют в "зеленые" технологии Звезды кино, музыки и спорта зарабатывают свой капитал не только при помощи гонораров

Даже мировые звезды сегодня не полагаются на один источник дохода. Чтобы сохранить и приумножить свое состояние, актеры, певцы и спортсмены занимаются активным инвестированием, в том числе и в бизнес, который помогает сохранить окружающую среду.

Об этом говорится в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

В сюжете сообщается, что популярная певица Рианна свои 2 млрд долларов заработала не только на гонорарах от концертов. Как оказалось, статус миллиардера звезда получила благодаря производству косметики. Рианне принадлежат акции бренда, который выпускает тональные средства 40 оттенков. Эта косметика очень популярна среди женщин во всем мире. Кроме того, Рианне принадлежит часть компании, которая выпускает нижнее белье.

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Также сообщается, что известный голливудский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо верит в "зеленое" будущее. Звезда вложила 57 миллионов долларов в стартап, который разрабатывает технологии для переработки мусора. Чуть меньше денег Ди Каприо отдал на производство искусственных бриллиантов.

Кроме того, в инвестиционном портфеле актера несколько известных компаний по производству альтернативного мяса. Одна из компании делает растительные стейки и котлеты, а другая выращивает искусственно говядину из клеток животных. Недавно артист не пожалел средств на запуск производства шведских электромобилей.



Футболист Дэвид Бекхэм также сделал ставку на чистую окружающую среду. Он купил 10% акций компании, которая занимается переоборудованием обычных машин на электрокары. Кроме того, бывший капитан сборной Англии вкладывает деньги в киберспорт. Он имеет часть в компании, которая организовывает турниры по видеоиграм. За использование имени и фото Бекхэма спортсмену обещают заплатить 20 млн долларов в ближайшие 5 лет.

Напомним, что и Германия планирует в течение ближайших 10 лет полностью отказаться от угля и 80% потребностей обеспечивать возобновляемыми источниками энергии. Сейчас по всей стране активно устанавливают солнечные панели и ветряки, открываются предприятия по производству водорода, а граждан поощряют покупать электрические автомобили.

Кроме того, и Турция свой энергетический курс направила на развитие "зеленой" энергии. До 2053 года страна планирует перейти на зеленые источники энергии и полностью избавиться от вредных выбросов углекислого газа.