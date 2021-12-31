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Государство до сих пор в долгу перед "зелеными" инвесторами: подробности Производитель экологически чистой электроэнергии не получил свои три миллиарда гривен

Государство до сих пор в долгах за потребленные "чистые" киловатты перед компанией ДТЭК. Об этом сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Три миллиарда гривен до сих пор висят на государственных счетах. Это деньги, которые европейские кредиторы дали исключительно для расчетов с зелеными инвесторами. Несмотря на это, компания ничего не получает.

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Иностранные кредиторы шокированы такими подходами украинской власти и требуют расследовать причины срыва выплат. Специалисты говорят, что сейчас работу ГП "Гарантированный покупатель" проверяет аудиторская служба вместе со специалистами нацрегулятора.

"Вопрос сегодня в том, как быстро регулятор пересмотрит эти документы, какой он сделает вывод и как этот вывод будет непосредственно внедрен, чтобы закрыть вопрос по расчетам с производителями зеленой электроэнергии, которые не получили деньги", — сказал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Напомним, правительство заблокировало выплату долгов производителям экологической энергетики. А главу государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца уволили.

Тот пытался противостоять манипуляциям власти: деньги, которые заняли у европейских банков, а это более 19 млрд гривен, застряли на счетах "Ощадбанка". Через несколько дней финучреждение все-таки начало платить по счетам, но избирательно, только некоторым компаниям.

Отметим, что 15 ноября пресс-служба ДТЭК ВИЭ заявила, что общая задолженность перед компанией за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд. грн. В пресс-релизе отмечалось, что компания заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации", а также требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.