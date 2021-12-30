19:31, Сегодня

России не придется вторгаться: политолог назвал еще одну угрозу для Украины Украину быстрей захлестнет экономический кризис, чем произойдет вторжение Путина, сказал Яли

Кризис в украинской экономике и энергетике может стать определяющим фактором в отношениях Киева с Москвой. России не придется нападать на Украину, сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Максим Яли.

"Уже были заявления министра обороны и председателя Совета национальной безопасности и обороны о том, что угроза полномасштабного наступления (со стороны РФ - ред.) существует. У нас уже был президент, которой очень красиво говорил. Но он за 5 лет президентства во время горячей фазы войны не построил даже патронный завод. Это последствия. Красивой риторики недостаточно. Зеленский гораздо хуже формулирует свои мысли, но определенные шаги укрепления связей с Великобританией, с Германией он предпринял. И это хорошо. Этого, конечно, недостаточно. И почему я считаю, что нападения не будет…Мы не готовились даже к отопительному сезону. У нас сейчас есть такая угроза полномасштабного энергетического кризиса, как раз где-то в феврале при определенных температурных природных условиях, что не надо будет нападать", — сказал Максим Яли.

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Он отметил, что производители в разных экономических отраслях сегодня не в состоянии поддерживать свой бизнес из-за высоких цен на голубое топливо.

"Уже пишут письма директора заводов по выработке хлеба. Они уже не могут его производить при таких условиях, они грозят остановить производство. Много предприятий промышленности останавливается. Они не в состоянии платить такие цены на газ. Я уже не говорю о производителях удобрений, для которых газ является ключевым ресурсом. Все это может привести к тому, и рисков (в этом –ред.) гораздо больше, чем во вторжении Путина, что у нас будет (падение - ред.) экономики, потом увольнение людей, невыплата заработной платы, веерные отключения. И Зеленский будет вынужден приползти на коленях и просить Путина начать поставлять газ напрямую, чего мы не делали почти 8 лет", — сказал Яли.

В свою очередь, экономист Андрей Новак отметил, что украинская экономика в этом году взяла курс на возрождение. Он подчеркнул, что в Украине в 2021 году наблюдается не падение, а рост ВВП, о чем свидетельствуют официальные статистические данные.

"То, что мы легче переносим последний локдаун, подтверждает официальная статистика. В 2021 году украинская экономика с третьего квартала вышла на восстановление. Из падения ВВП мы во втором полугодии вышли на рост ВВП. Экономическое восстановление в 2021 году, по результатам двух лет пандемических ограничений, все-таки в Украине произошло", – отметил Новак.