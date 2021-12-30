16:10, Сегодня

"Уникальная компания": эксперт рассказал, что не так с "Укрзализныцей" Александр Каленков заявил об отсутствии ремонта железнодорожных путей в Украине

"Укрзализныця" нерационально тратит свои доходы, что сказывается на качестве услуг — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Укрзализныця" подводит часто, опаздывает часто, и услуги предоставляет очень ненадежные, но никогда ничего не компенсирует. Вообще "Укрзализныця" — это уникальная компания. Это одна из богатейших компаний в Украине. Операционная прибыль "Укрзализныци" в разы превышает прибыли европейских железных дорог. "Укрзализныця" зарабатывает гигантские деньги на грузовых перевозках – десятки миллиардов грн. Но как тратятся эти деньги? Они разворовываются, оценивается, что до 8,5 млрд гривен просто разворовывается. А оставшаяся сумма идет на компенсацию пассажирских перевозок, это та функция, которую государство должно выполнять и оплачивать разницу между себестоимостью и тем, что платят люди. Я понимаю людей, потому что при нынешнем состоянии сервиса "Укрзализныци" повышать цены на пассажирские перевозки — это просто издевательство. Но если ситуация обстоит именно так, то роль государства — компенсировать эту разницу. А чтобы себестоимость отражала реальные расходы, нужно проводить инвестиции и в пассажирское, и в грузовое хозяйство", — рассказал он.

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Эксперт рассказал, что железнодорожная инфраструктура практически не ремонтируется.

"Но самое главное, что касается и пассажирских, и грузовых перевозок — это качество инфраструктуры, качество рельсов. Был проведен ремонт путей в пять раз меньше, чем было запланировано. Но ремонт может быть разный, так что это не показательная цифра. Наиболее показательно количество рельс, которые покупаются, чтобы провести реальный ремонт. При необходимом объеме, скажем, 100 тысяч тонн рельс за год было закуплено в тысячу раз меньше — несколько сотен тонн. Это отражает ситуацию, которая сложилась в "Укрзализныце". Даже в плохие годы до последнего времени закупалось на ремонт 30-40 тысяч тонн. В прошлом году было 10 тонн, в позапрошлом 12, в этом году они практически не закупались", — сказал он.

Добавим, в "Укрзализныце" сообщили, что обновили всего 207 км путей из 1200, запланированных на год. Вместе с тем ремонта требуют почти 7 тысяч км путей. Эксперты говорят, что "Укрзализныце" необходима реформа, которой до сих пор нет.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на проекте "Большое строительство" "освоено" более 10 млрд долларов.

"Про "Велике будівництво". Суперпроект. Но что мы видим? Что на этом "Великому будівництві" за 2 года "освоено" более 10 млрд долларов. Из них, к сожалению, украдено от 2-х до 3,5 млрд" долларов. Это очень много", — заявил Омелян.