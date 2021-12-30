15:54, Сегодня

Экономист сообщил, какие сферы бизнеса в Украине почти не пострадали от карантина В Украине в этом году ВВП прекратил падение и начал расти, сообщил Новак

Локдауны в Украине стали проходить экономически легче. Украинская экономика в этом году взяла курс на возрождение.

Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экономист Андрей Новак.

Эксперт рассказал, что в Украине в этом году наблюдается не падение, а рост ВВП.

"То, что мы легче переносим последний локдаун, подтверждает официальная статистика. В 2021 году украинская экономика с третьего квартала вышла на восстановление. Из падения ВВП мы во втором полугодии вышли на рост ВВП. Экономическое восстановление в 2021 году, по результатам двух лет пандемических ограничений, все-таки в Украине произошло", – отметил Новак.

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Он также сообщил, какой бизнес в Украине серьезно пострадал от карантинных ограничений.

"То, что больше всего пострадала сфера услуг общественного питания, это потому, что эти сферы были на самых больших ограничениях и запретах своей деятельности. Особенно во время первого очень жесткого локдауна. Многие заведения были вынуждены закрыться, прекратить свою деятельность, потому что нет доходов, нет выручки, а это значит, что нечем платить работникам зарплату и за аренду помещения. И многие не выдержали этого", — сказал экономист.

Новак сообщил, что в 2021 году ситуация с ведением бизнеса в Украине улучшилась.

"В этом году все немножко легче. Потому что режим локдауна и ограничения гораздо легче и лояльнее. И поэтому мы прошли кризисный период легче, чем в прошлом году… В секторе промышленности всех видов и всех направлений, как и в аграрном секторе, практически не было ограничений. Разве что сами работодатели формировали ограничения для своих невакцинированных работников. На уровне государства ограничений в промышленности, в аграрном секторе не было... Промышленность и аграрный сектор меньше всего пострадали", — сказал он.

Как сообщалось, рынок недвижимости начал оживляться после карантинных ограничений. Под конец года спрос на жилье растет, но растут и цены. В конце года цены на отдельные сегменты недвижимости выросли как минимум на 10%, а за весь 2021 год, говорят риелторы, стоимость жилья взлетела в два раза. На это повлиял целый ряд факторов — от подорожания строительных материалов до падения ставок по кредитам.