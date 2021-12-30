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Курс валют в январе: эксперты указали на риск "Такая ситуация ожидаема"

-25 копеек. Затяжные выходные могут обвалить курс доллара, говорится в эфире программы "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Финансовый аналитик Евгения Ахтырко прогнозирует, что в январе американская валюта будет стоить около 27 грн.

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Такая ситуация ожидаемая, ведь традиционно в январе низкая экономическая активность, спрос на валюту падает. Впрочем, всегда остаются риски. Главное сейчас – возможное обострение военного конфликта с Россией, считают эксперты.

На сегодняшний день по курсу Нацбанка доллар стоит 27 грн 20 коп.

Напомним, глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос рассказал, почему растут цены на продукты.

"Мировые цены, доллар — это попытки прикрыть вопросы цен, потому что не так сильно влияет на внутреннюю продукцию цена за границей. Наценки супермаркетов — тоже надуманная проблема, потому что товар к ним заходит уже с повышенной ценой, а супермаркет применяет свои обычные коэффициенты. Поэтому проблема в ценообразовании у производителей и их попытках увеличить прибыль или быстрее отреагировать на изменения цен в целом в стране. Значительная часть производителей имеет долгосрочные контракты с сетями, и быстро изменить цены им сложно. Поэтому ажиотажные изменения цен чаще происходят через нецивилизованную торговлю — маленькие магазины, базары, — или долгосрочно планово в сетях в спокойном режиме. Еще есть вопросы сезонности, логистики и другие", — сказал он.