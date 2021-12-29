18:08, Сегодня

Повышение тарифов: эксперт дала шокирующий прогноз для украинцев "Это не финал"

Повышение тарифов в Украине – это только начало. Об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.

"Люди должны понимать, что если компенсация происходит за счет местных бюджетов, то это тоже их средства. Водоканалы уже подняли тарифы. Самый большой тариф будут иметь жители Бердянска, Запорожья и Умани. К примеру, по Киеву стоимость выросла на 20% и, к сожалению, это только на 20%. В каком смысле? В том, что это не финал – в следующем году мы можем получить и все 50%, и 100% – это будет просто неподъемной ношей для всех потребителей", - сказала она.

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"Что касается электрической энергии, то бизнес в январе получил приблизительный тариф – 7 грн за 1 кВт·ч. После конца отопительного сезона на лето ожидается 10 грн. Все бизнесы говорят, что не потянут, поскольку и газ дорогой – более 40 грн за 1 куб м, – и электрическая энергия. Поэтому под угрозой у нас все теплицы, выращивающие овощи и часть ягод, фруктов... Будет подорожание всех товаров первого потребления", - рассказала эксперт.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали договор о продлении на 5 лет транзита газа через украинскую ГТС. Согласно документу, Россия обязалась прокачать через Украину в Европу 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год в последующие четыре года.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, как рост цены на газ скажется на украинцах.

"Резкий рост цен на газ в последнее время был связан с тем, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину и Польшу. Сейчас транзит стабилен, на уровне лишь 109 млн кубометров в сутки, что составляет где-то 40 млрд в год. Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос в Европе, потому цена стремительно растет. Мое понимание таково, что "Газпром" продолжает усиливать энергетический кризис в Европе, чтобы достичь своих геополитических целей. Во-первых, добиться того, чтобы был сертифицирован "Северный поток-2" без соответствия требованиям третьего энергетического пакета, а также без политических требований от Украины относительно других вопросов", — сказал он.