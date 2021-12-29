17:27, Сегодня

Рынок земли в Украине: эксперт рассказала о ситуации "Пока стороны присматриваются"

Рынок земли не заработал на полную. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявила эксперт по земельным вопросам Элина Юрченко.

"170 тыс. гектаров - это только менее полупроцента сельскохозяйственных земель в Украине. Т.е. достаточно малая доля земель продалась, но это хороший результат на конец года и вообще на старте реформы. Потому что у нас наконец-то заработал рынок земли, у нас верховенство права, граждане могут распоряжаться землей, и мы увидели, что никакого коллапса не произошло, нет рейдерства", - сказала она.

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"Пока стороны - покупатели и продавцы - присматриваются к этому рынку, потому что нужно иметь официально подтвержденные средства. Можно говорить, что активная фаза была в ноябре - это можно связать с тем, что крупнейшим покупателем являются фермеры, которые средства уже вкладывают в покупку земли – это достаточно весомый для них актив. Со следующего года может наблюдаться незначительное увеличение сделок, но активнее рынок будет в 2024 году, когда будут допущены юридические лица и граждане Украины смогут увеличить свой лимит уже до 10 000 гектаров", - рассказала эксперт.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщил, что каждый год один гектар сельскохозяйственной земли в Украине будет повышаться в цене на 7-10%.

Он также выразил мнение, что Украина может повторить опыт других европейских стран, где на старте стоимость земли тоже была не рыночной, а затем выросла в несколько раз. Так, например, в Польше за один гектар придется заплатить около 10 тысяч евро.