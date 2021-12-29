09:44, Сегодня

Украина побывала на грани техногенной катастрофы: эксклюзив от Спивака Политолог забил тревогу из-за кризиса в энергетике

В Украине из-за энергетического кризиса едва не случилась техногенная катастрофа, о чем умалчивают власти.

Об этом в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил политолог и телеведущий Дмитрий Спивак.

"Докладываю вам - об этом никто не сказал, хотя обязаны были отчитаться перед народом Украины. 24 декабря, 4 дня тому назад, мы с вами были накануне техногенной катастрофы. Слава Богу, проскочили. 24 декабря 16 ТЭС не работали из-за отсутствия угля", - заявил политолог.

По словам Спивака, все украинские ТЭС имеют запасы угля ниже минимального уровня, а 25% украинцев на сегодняшний день уже сталкивались с эпизодическим отключением света.

Читайте также: Скандал с зеленой энергетикой: Спивак рассказал о рисках для Украины

Телеведущий также заявил о критической ситуации в украинской промышленности из-за роста цен на газ и нехватки запасов в подземных хранилищах:

"Не только все предприятия кондитерской отрасли, но и производители молочной продукции говорят о том, что если с января правительство ничем не сможет им помочь с газом, они приостанавливают свое производство. Наши кондитеры, наша "молочка" и наши сыровары останавливаются из-за огромной цены на газ... Запасов газа в наших хранилищах всего 14 миллиардов, из которых 4 поднимать нельзя, это техническая история, а еще около 6 миллиардов кубометров - это не наш с вами газ, не государственный. Это законтрактованный газ, принадлежащий коммерческим компаниям, которые оплачивают нахождение газа в этих хранилищах. Осталось на зиму 4 миллиарда".

Ранее политолог и телеведущий Дмитрий Спивак заявил в эфире телеканала "Украина 24", что в Украине сегодня фактически угроблена газотранспортная система и государственная добыча газа.

"Нафтогаз Украины" - это изначально придуманная коррумпированная прослойка и прокладка. Я глубоко убежден, что то, что творили Коболев, Витренко и все, кто управлял "Нафтогазом" с 2014 года, их можно привлекать к ответственности за госизмену, за предательство национальных интересов, за диверсию против украинского государства. Они угробили газотранспортную систему, они не модернизировали ее, они угробили всю государственную добычу", - заявил телеведущий.

Также Спивак в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что инициатива облгазов по увеличению тарифа на доставку газа потребителям обойдется украинцам в 30 млрд грн.