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Что будет с ценами на жилье в 2022 году: прогноз экспертов Специалисты по недвижимости рассказали, что происходит с ценами

Рынок недвижимости начал оживляться после карантинных ограничений. Под конец года спрос на жилье растет, но растут и цены — об этом сообщается в программе "Экономика" на телеканале "Украина 24".

В конце года цены на отдельные сегменты недвижимости выросли как минимум на 10%, а за весь 2021 год, говорят риелторы, стоимость жилья взлетела в два раза. На это повлиял целый ряд факторов — от подорожания строительных материалов до падения ставок по кредитам.

"Трехкомнатная квартира в спальном районе Киева под небольшой косметический ремонт стоила в начале года в среднем 60-65 тысяч долларов. На сегодняшний день за эти же деньги можно купить только однокомнатную квартиру", — рассказал риелтор Сергей Курганов.

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С частными домами тенденции другие. Во время пандемии покупатели не отдавали предпочтения жилью за городом, соответственно, цены стремительно упали. Поэтому частные дома до сих пор стоят дешевле, чем квартиры.

При этом эксперты уверяют, что хотя цены на недвижимость в городах и областях Украины отличаются, процент роста стоимости одинаковый везде. Но лишь за последние месяцы 2021 года украинцы купили более 100 тысяч объектов недвижимости.

В начале 2022 года цены на жилье и первичного, и вторичного рынка ненадолго перестанут расти. Об этом заявили в Федерации строителей Украины. Причины возможного проседания стоимости в том, что платежеспособный спрос украинцев пока исчерпался, и чтобы оживить рынок, продавцам придется снижать цены. Поэтому более выгодные условия для покупки жилья начнутся после Нового года.