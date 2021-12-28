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Крайне опасная ситуация — Кучеренко о тарифах на газ Алексей Кучеренко рассказал о проблеме, которой может воспользоваться Россия

Что происходит в Украине с тарифами на газ, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Кучеренко.

"К сожалению, уже давно мы вышли из правового поля, когда пошли эти так называемые меморандумы, первый появился год назад, в январе, когда выросли и цены на газ, и тарифы на распределение газа, и тогда даже перекрывали улицы. Вместо того, чтобы разобраться и скорректировать тарифную политику, приняли решение о меморандуме. Господин Витренко (глава "Нафтогаза" — ред.) очень активно принимал участие в первом меморандуме. И они где-то взяли с потолка цифру 6,99 и решили, что будут держать такую цену на газ и ограничат цены на распределение. Потом появился второй меморандум, где цены уже выросли под 8 гривен", — сказал он.

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Кучеренко сообщил, что сложилась опасная ситуация с тарифами на распределение газа.

"Тарифы на распределение еще держатся, но там крайне опасная ситуация. Оператор ГТС и его глава Макогон обратился с письмом к Кабмину, где говорит, что он не сможет эти тарифы обеспечивать дешевым газом. И пока это вакуум, дырка. И пока правительство и НКРЭКУ не решат эту проблему, там будут бешено расти долги. И вопрос будет не только в тарифе для населения, а в том, что лидер соседней страны и "Газпром" используют эту ситуацию, чтобы обвинить нашу ГТС, что она нестабильный и неэффективный партнер. И поверьте мне, такой сценарий готовится на январь-февраль, и Украина даст этот повод", — сказал он.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали договор о продлении на 5 лет транзита газа через украинскую ГТС. Согласно документу, Россия обязалась прокачать через Украину в Европу 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год в последующие четыре года.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, как рост цены на газ скажется на украинцах.