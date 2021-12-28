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Штраф за указание пола в вакансиях: эксперт рассказала о проблемах "Обычно это проблема не только Украины"

С начала следующего года работодатели, которые при поиске сотрудника будут указывать желаемый пол человека - "лишь мужчины/женщины", - а также возраст, национальность, вероисповедание, будут оштрафованы согласно ст. 24 Закона "О рекламе". Изменения в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" прокомментировала эксперт по вопросам трудового права Светлана Кожушко.

По ее словам, имеются в виду только вакансии по принятию на работу.

"В последнее время государство переводит на себя определенные функции наказания. Т.е. не позитивного права, не стимулирования, не мотивации. Шаг сделал - штраф... И такие высокие штрафы, учитывая то, что 6500 у нас минималка, а мы знаем, как платят заработные платы... Поэтому налагать штрафные санкции в 65 000 грн – это не совсем понятно с позиции государства. Но есть вопросы, чтобы это действительно соответствовало нормам закона. Это нужно учитывать", - сказала она.

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Также эксперт рассказала о проблеме гендерного неравенства на украинском рынке труда:

"Обычно это проблема не только Украины – это мировая проблема. У нас явно это так не выражено – это касается только оплаты труда. Это факт, он существует. Об определенных должностях, хотя и утверждают о равенстве, говорить невозможно. К сожалению, проблема существует. Есть принятые нормативно-правовые акты, регулирующие законы Украины, а также мы учитываем еще и международное законодательство, касающееся гендерного равенства между женщинами и мужчинами в плане поиска работы и вообще самого процесса труда, получения заработной платы, предоставления определенных социальных гарантий".

Напомним, с 8 января 2022 года работодатели, которые при поиске сотрудника будут указывать желаемый пол человека - "лишь мужчины/женщины", - а также возраст, национальность, вероисповедание, будут оштрафованы согласно ст. 24 Закона Украины "О рекламе". Исключение составляет только специфическая работа, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

Новая редакция статьи 24−1 (Реклама услуг по трудоустройству) изложена в такой форме:

"Запрещается в рекламе о вакансиях (прием на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, предпочитающие женского или мужского пола, представителей определенной расы, цвета кожи (кроме случаев, определенных законодательством, и случаев специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола), в отношении политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам".

Штраф составляет 10-кратный размер минимальной зарплаты. В настоящее время минималка в Украине составляет 6,5 тыс. грн, а с 1 октября 2022 года - 6,7 тыс. грн.

Право наложить штраф будет у Гоструда по результатам проверки. Уплатить штраф необходимо в течение 15 дней после наложения.