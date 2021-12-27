23:25, Вчера

"Может плохо закончиться": нардеп прокомментировал пункт меморандума с МВФ "Это очень опасный механизм"

Радикальное взыскание долгов с украинцев – это очень опасный механизм. Об этом отметил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Кучеренко, прокомментировав пункт меморандума с МВФ, где речь идет о механизме взыскания коммунальных долгов с семей.

"Я чувствую привкус в воздухе желания молодой команды радикально заняться "выбиванием" долгов, т.е. сначала "загонять" в долги. Это приведет к перераспределению права собственности на какую-то часть жилого фонда. Это очень опасный механизм, поэтому за ним нужно максимально наблюдать, разбираться и не давать выселять людей из квартир. Это может плохо закончиться", – сказал он.

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Напомним, в Украине власти обязались разработать механизм взыскания коммунальных долгов с семей. Среди прочего, обещают увеличить штрафы и упростить судебное производство. Об этом говорится в меморандуме с МВФ. Ужесточение наказания для должников стало одним из структурных маяков программы Фонда.

"Мы разработаем подходящие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взыскание платежей от домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения)", – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Минфина.

Ранее министр финансов Сергей Марченко. сообщил, что деньги, которые Украине выделяет Международный валютный фонд, идут на борьбу с эпидемией коронавируса, на социальные выплаты, на восполнение дефицита бюджета.

"Средства, которые мы заимствуем, направляются на финансирование дефицита бюджета. Они находятся сейчас на наших валютных счетах. В случае, когда у нас есть потребность их использовать, мы осуществляем их обмен на другую валюту. Это может быть гривня или доллар, если это касается погашения долгов. И дальше мы финансируем дефицит бюджета. Мы направляем эти средства на выплату социальных обязательств, на борьбу с коронавирусом, и т.д. Эти средства не имеют никакой привязки, и не может быть по-другому",- сказал министр.