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Экс-вице-премьер развеял мифы о стабильных тарифах в Украине "Несмотря на рост тарифов, у нас на 500 тысяч человек меньше получают субсидии, чем в прошлом году"

Правительство лжет украинскому народу заявляя о том, что за три года в стране не выросли тарифы. Об этом сказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-председатель Минсоцполитики Павел Розенко.

"Факты заключаются в том, что наша власть живет в абсолютно параллельной реальности и пытается абсолютно лживыми данными ввести в эту параллельную деятельность всех нас. Когда они говорят, что тарифы не растут...Да откройте данные своего же Госкомстата и посмотрите: в этом году в октябре нам насчитали 16,5 миллиардов платежей, а год назад - 11 миллиардов. То есть, за год тарифы выросли на 50%. Это данные правительства", - говорит он.

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Розенко отмечает, что власти не хотят признавать свои ошибки и продолжают обвинять оппозицию в том, что они расшатывают ситуацию в стране в пользу врагов.

"Так при чем здесь оппозиция? Кто расшатывает ситуацию? Может само правительство этим занимается? Несмотря на рост тарифов у нас на 500 тысяч человек меньше получают субсидии, чем в прошлом году. Может причина в правительстве, что в 2018 году 7,5 миллионов украинцев получали субсидии, а сегодня - 2,5 млн? А что случилось? Разве у нас втрое увеличился размер зарплат, пенсий?"

Ранее эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что методики определения прожиточного минимума в Украине устарели.

"Обратите внимание, что минимальная пенсия – 1934 грн, а фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 3760 грн. Т.е. вдвое меньше у нас прожиточного минимума на фактические показатели. И так по всем социальным стандартам. И также уменьшенный прожиточный минимум правительство заложило в бюджет на следующий год. Т.е. у нас в следующем году все социальные показатели, социальные программы будут в два раза недофинансированы", — сказал Павловский.

Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

В госбюджете-2022 установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2393 грн (с 1 января), 2508 грн (с 1 июля), 2589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.