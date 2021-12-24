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Коррупция – удел дураков: Гордон о раздаче "конвертов", когда главой ОП был Богдан Андрей Богдан слишком умный, чтобы быть причастным к коррупционным схемам, сказал журналист

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан избегал подарков, которые могли превышать стоимость, разрешенную чиновнику его уровня.

Об этом рассказал в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон, отвечая на вопрос о том, мог ли Богдан знать о зарплатах в конвертах "слугам народа", когда был главой Офиса президента

По его словам, Богдан не участвовал в коррупционных схемах.

"Вы знаете, он в коррупции не участвовал, насколько я знаю, и насколько мне говорят люди. Один мой товарищ зашел к нему в кабинет, когда он был главой Офиса (президента – ред.), с хорошим коньяком, просто с коньяком. Он (Богдан – ред.) ему сказал - я не могу это взять, мне не разрешено брать подарки (стоимостью – ред.) больше 50 долларов, забери, я это не возьму. Вот такая история", — сказал Гордон.

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Он также отметил, что Андрей Богдан был достаточно умен для того, чтобы не мараться в коррупционных схемах.

"Знаете, он очень умный, чтобы участвовать в коррупции. Умные люди, я вам скажу, они вообще в коррупции не участвуют, потому что они понимают, что это все равно станет известно, все равно попадутся, неминуемо. Поэтому умные люди, когда приходят во власть, капитализируют в страну, чтобы в новой стране зарабатывать больше. А коррупция - это удел дураков, я считаю", — подчеркнул журналист.

Как мы уже упоминали, 14 декабря было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом, в котором экс-чиновник сообщил, что зарплата "слуги" зависит от его голосования за законопроект, "нужный" власти. По словам Богдана, Национальное антикоррупционные бюро (НАБУ) игнорирует нарушения. Это связано с тем, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до сих пор нет руководителя.

В свою очередь вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что те, кто знают о фактах получения или выдачи нелегальных "гонораров" в Раде, должны обратиться в НАБУ, поскольку именно этот орган занимается такими нарушениями.

Отметим, что народный депутат Анна Скороход ранее подтвердила информацию о том, что депутаты монобольшинства получают деньги в конвертах за нужные голосования в Верховной Раде.

"Насколько ходят слухи, сейчас это около 40 тысяч рядовому депутату. А не рядовому – больше. Не все подпадают под зарплаты, есть люди, которые не голосуют так, как надо", – говорит она.

В свою очередь, экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что история о том, что депутаты монобольшинства получают деньги в "конвертах", довольно давняя.

"И относительно того, есть ли доказательства - я хочу напомнить, что покойный депутат Антон Поляков как раз давал показания в НАБУ. Мы не знаем, что он там говорил, но говорил об этом публично. И помните, чем это закончилось для Антона Полякова? Ссылаясь на депутатку Анну Скороход, скажу, что она, например, убеждена, что его просто убили. Если это правда, то это ответ на вопрос, почему нет расследования. Потому что все боятся повторить судьбу Антона Полякова", – сказал Рева.