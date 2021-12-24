17:10, Сегодня

Скандал с зелеными инвесторами: адвокат назвал последствия Эксперт объяснил, что будет, если инвесторам в зеленую энергетику не выплатят долги

В ГП "Гарантированный покупатель" блокируют выплату долгов инвесторам в зеленую энергетику. О ситуации рассказал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" глава комитета по энергетическому праву в Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец.

"Я думаю, что задачи, которые ставят новому руководству (ГП "Гарантированный покупатель" — ред.) сверху, просто не укладываются в юридическую плоскость того, что можно делать. Видимо, перед "Гарантированным покупателем" стоит задача принять политическое решение и эти деньги не выплатить конкретному инвестору. Но это политическое решение не имеет никакой связи с правом. Поэтому там уже третий руководитель меняется, и никак не могут выполнить это политическое решение, потому что боятся правовых последствий", — сказал он.

Читайте также: Скандал с зеленой энергетикой: Спивак рассказал о рисках для Украины

Адвокат рассказал, каковы могут быть последствия невыплат.

"В отличие от предыдущих, нынешний руководитель имеет непосредственное отношение к праву, он адвокат. Поэтому он, как никто, понимает, к чему могут привести его действия или бездеятельность. Невыплата средств может, и будет иметь правовые последствия в виде, как минимум, убытков государственного предприятия. Уже полтора месяца есть обязательство, которое нужно выполнить путем перевода средств. За эти полтора месяца могут быть насчитаны судом штрафные санкции. Санкции от трех миллиардов — это, навскидку, не один десяток млн гривен. Это уже прямые убытки от бездеятельности руководителя. Далее, новый руководитель должен понимать, что невыполнение своих обязательств перед инвестором — это злоупотребление монопольным положением, которое состоит в дискриминационном отношении к конкретному субъекту, то есть производителя зеленой энергии. А нарушение антимонопольного законодательства наказывается уже другим штрафом — 10% от оборота предприятия за год. Здесь речь идет уже о нескольких миллиардах гривен, которые могут быть взысканы в госбюджет", — объяснил он.

Напомним, правительство заблокировало выплату долгов производителям экологической энергетики. А главу государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца уволили.

Тот пытался противостоять манипуляциям власти: деньги, которые заняли у европейских банков, а это более 19 млрд гривен, застряли на счетах "Ощадбанка". Через несколько дней финучреждение все-таки начало платить по счетам, но избирательно, только некоторым компаниям.

Отметим, что 15 ноября пресс-служба ДТЭК ВИЭ заявила, что общая задолженность перед компанией за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд. грн. В пресс-релизе отмечалось, что компания заявляет о дискриминации в погашении задолженности "зеленой генерации", а также требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, председателя АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за электроэнергию", — говорится в заявлении ДТЭК ВИЭ.

Банкир Сергей Фурса заявил, что ситуация с затягиванием оплаты за зеленую энергетику с соответствующими компаниями может негативно отразиться на инвестиционном климате Украины.