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С верхушкой в люстре: на киевском вокзале все же появилась елка Елку установили в главном вестибюле железнодорожного вокзала столицы

Елку на главном железнодорожном вокзале Киева таки установили. Об этом говорится в сюжете "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24".

Напомним, скандал с новогодним деревом произошел в четверг, 23 декабря. Столичная прокуратура заподозрила кражу 5 миллионов гривен на новогоднем дереве.

"По состоянию на данный момент расследуется уголовное производство по факту возможного хищения средств бюджета путем осуществления закупок по значительно завышенным ценам. Устанавливаются другие ФЛП, с которыми были заключены договоры по декорированию помещений вокзала", - рассказала представитель столичной городской прокуратуры Надежда Максимец.

Впрочем, по словам нашего корреспондента, в "Укрзализныце" уже опровергли информацию, что елка стоит 5 миллионов гривен. Отмечают, что на новогоднюю красавицу потратили всего 600 тысяч гривен. Впрочем, в прокуратуре считают, что цена должна быть еще в два раза меньше.

Елку украшали всю ночь, чтобы к утру (24 декабря,- ред.) она таки засияла. Но похоже, что монтируя наспех елку, на вокзале не учли с размером дерева, потому что верхушка елки упирается прямо в люстру.

Кстати, когда следователи найдут виновника хищения денег, ему грозит от 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Мариуполе вечером, 19 декабря, рухнула новогодняя елка на центральной площади города. В момент падения на площади было людно, однако никто не пострадал, разве что испугались — об этом люди рассказали журналисту:

"Всякое бывает, это жизнь. Даже если это не ветер, а халатность установщиков — что ж... Это жизнь".

"Не очень весело стало, дети ждали праздника".

"Приехал на елку, а елки нет".