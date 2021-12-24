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Как война с Россией повлияла на торговлю: подробности от экономиста Олег Пендзин рассказал, что произошло с украинским экспортом в Россию

Украина сильно зависит от России по энергоносителям, заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

"Львиная доля нашего импорта из Российской Федерации — это энергоносители. За прошлый год мы купили угля на один миллиард, за три квартала этого года уже купили угля на 1 200 000 долларов. Это 62% украинского рынка угля. Это еще не настолько ужасает, а вот 75% рынка дизеля — это Россия и Беларусь. Мы говорим об энергетической безопасности, тем не менее... В Украине пять нефтеперерабатывающих заводов, четыре из которых стоят. А мы полностью связаны с российским рынком нефтепродуктов. Мы сильно привязаны к энергоносителям РФ. Будем честными — тот газ, который мы берем по реверсу из Европы, это тот же самый российский газ, который пришел другими путями. И я не думаю, что в ближайшее время что-то принципиально изменится", — сказал он.

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Пендзин рассказал, как война с Россией повлияла на украинский экспорт.

"Мы не поставляем в Россию товары, которые могут иметь двойное использование. Если посмотреть на структуру украинского экспорта, то высокотехнологический экспорт был завязан на страны бывшего СНГ. А все что касается сырьевого направления, аграрного сектора — это то разделение труда, которое есть в мире. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы на мировой рынок увеличить товары с более глубокой переработкой и с более высокой добавочной стоимостью. В Российскую Федерацию мы обрезали в первую очередь высокотехнологический экспорт. Это довольно серьезный вызов для наших машиностроительных предприятий. Что касается аграрного экспорта в РФ - он и так был небольшой. Когда россияне обрезали поставки молочных продуктов в свою страну, украинцы пытались найти альтернативные рынки. Тогда мы смогли переориентироваться. А области машиностроения пока довольно тяжело найти рынки. И Украина в этой ситуации должна помогать своим предприятиям: вводить субсидирование экспорта, находить механизмы для экспорта продукции не только в страны СНГ", — сказал он.

Ранее Пендзин рассказывал, что из-за газа в Украине могут подорожать продукты и другие товары.

"Цена газа ляжет в цену товара, она уже ложится — мы это видим. Есть железное правило экономики — за все платит конечный потребитель. Мы заплатим за рост цены газа для промышленности, за дотации, которые будут задерживаться из бюджета, чтобы поддерживать низкую цену на газ", — сказал он.