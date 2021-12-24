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Клининг XXI века: в Израиле появились дроны-уборщики Такие уборщики будут облетать территорию по графику

Дронов-уборщиков создали в Израиле. Они будут помогать собирать грязь из солнечных панелей. Об этом идет речь в сюжете программы "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Гаражи для квадрокоптеров построят недалеко от солнечных электростанций. Такие уборщики будут облетать территорию по графику. На базе же дрон будет автоматически заряжаться и наполнять контейнер моющим средством.

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Напомним, Саудовская Аравия обустраивает чистые города: искусственный остров площадью как Киев возведут у побережья Красного моря. Питаться он будет исключительно зеленой энергией.

Тем временем Индия и Великобритания создадут единую энергетическую систему и заполнят ее солнечными киловаттами.

Такой проект был представлен во время климатического саммита в Глазго. К единой сети подключатся еще 140 стран. Она будет работать бесперебойно, то есть солнечные киловатты будут доступны круглосуточно. Если в одном уголке планеты пасмурно, ток будет идти по сети из другой страны, где в это время солнечно.

А Китай на пути к зеленому будущему планирует в ближайшие 40 лет покрыть половину потребности в электричестве энергией солнца. До этого времени экологические киловатты станут дешевле угольной генерации — 1 кВт⋅ч будет стоить меньше 2,5 центов. Таковы результаты совместного исследования британских и китайских ученых.