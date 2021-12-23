22:02, Вчера

Это унижение, а не поддержка: Гройсман насчет "тысячи Зеленского" Украинцев нужно мотивировать к вакцинации от коронавируса, но не в такой извращенной форме, считает Гройсман

Раздача 1000 гривен тем украинца, кто сегодня вакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19, является унизительной. Мотивировать украинцев делать прививку надо, но в другой форме. Об этом сообщил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Политик отметил, что он считает такую форму поддержки украинцев извращенной.

"В извращенной форме они предложили такую поддержку. Я думаю, что тут есть элементы унижения людей. Я этого не понимаю, я этого не разделяю. Надо по-другому действовать для того, чтобы таких проблем, которые у нас есть сегодня, не было", — сказал Гройсман.

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Отметим, что согласно сообщению Минздрав, в Украине по состоянию на 23 декабря 2021 года было подтверждено 7 312 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника. 275 пациентов скончались от осложнений ковида. По количеству новых пациентов в Украине лидирует Киев. Здесь за сутки выявили ковид у 1211 человек. На втором месте оказалась Донецкая область - 531 человека, на третьем – Львовская область, здесь в течение 22 декабря выявили 417 новых случаев COVID-19.

Кроме того, сообщается, что Украина оказалась на 21 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19. Данные взяты со статистического ресурса Worldometers. Отмечается, что по состоянию на 22 декабря по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 13 место среди стран Европы. Также Украина находится на 6 месте среди стран мира по количеству новых летальных исходов от COVID-19 и на 4 — среди европейских стран.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что из себя представляет штамм коронавируса "омикрон" и насколько он опасен.

"Омикрон — это очередной вариант вируса, который отнесен к вариантам, вызывающим озабоченность. Все варианты, которые попадают в эту когорту, являются более заразными, они ускользают от иммунитета — как искусственного, так и естественного, они немного слабее отвечают на терапию. Но на сегодняшний день, если мы проанализируем пандемию с начала ее развития, то можно заметить, что каждый последующий вариант увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает своей агрессивности. Возбудитель выбирает свой пандемический потенциал.

"Дельта" была более заразная, но менее вирулентная, с меньшей летальностью, но захватила больше молодых людей, детей. "Омикрон" еще более заразен, чем "Дельта", поэтому в некоторых странах вертикальные кривые по количеству инфицированных. Но пока в основном он вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания. Посмотрим, что будет дальше", — сказала она.