21:11, Вчера

У Путина подготовлен сценарий по Украине: нардеп сказал, с чем это связано "Удивляться этому я бы не стал"

Нельзя абсолютно рассматривать газовые и энергетические вопросы, "отрывая" их от политических и геополитических. Об этом отметил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Кучеренко.

"Это одно и то же. И когда пытаются их разделить, то это огромная ошибка", - сказал он.

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Также он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что одной из составляющих роста наблюдаемых в настоящее время в Европе спотовых цен на газ является спрос со стороны Украины.

"Это манипуляция, но она сознательная и достаточно профессиональная. Т.е. что он говорит? Вы знаете, что последний скачок цен на газ в Европе прежде всего был связан с тем, что максимально сократили транзит по маршруту "Ямал-Европа". Путин говорит: "Мы не поставляем сейчас газ в Европу, потому что там нет заказов - мы все заказы выполнили за этот год по долгосрочным контрактам"... И говорит, что там заказчика на долгосрочный контракт нет, потому и приостановили транзит туда. А в это время газ – поскольку в Польше не хватает сегодня газа – начинают, наоборот, с Европы, Германии, в Польшу закачивать. Но Путин говорит: "Это не для Польши газ, а для Украины", потому что действительно не хватает газа в Украине", - рассказал Кучеренко.

По его словам, то, что Путин играл, играет и будет играть свою игру в газовом и геополитическом вопросе, – это не новость:

"И в его игре место Украины – это арена для битвы. За счет Украины, максимального давления на нее он будет достигать своих геополитических решений – в первую очередь это запуск "Северного потока-2". Я точно понимаю, что по отношению к Украине у Путина заготовлен сценарий. К сожалению, он будет связан с максимальным уменьшением транзита через Украину в ближайшие месяцы - буквально с января... Какие последствия? Если в трубе не будет в январе газа, то наши юго-восточные регионы физически будут без газа – там будут ограничения. Так построена система. Но удивляться этому я не стал бы. Это ошибка или сознательная манипуляция нашей власти, когда они говорят, что во всем виноват Путин, олигархи и т.д.".

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Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одной из составляющих роста спотовых цен на газ, который сейчас наблюдается в Европе, спрос со стороны Украины.

Путин сказал, что "Газпром" на этой неделе не бронирует транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа", потому что покупатели не выставили заявок на покупку. В то же время по газопроводу "Ямал-Европа" газ сейчас качается реверсом из Германии в Польшу.

Президент РФ не исключил, что реверсный поток газа из Германии в Польшу впоследствии может направляться в Украину, что создает дефицит газа и рост цен в Европе.