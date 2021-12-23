19:04, Вчера

Не из-за Украины: политолог объяснил задержку запуска "Северного потока-2" Игорь Рейтерович рассказал, что будет дальше с российским газопроводом

Украина не повлияла на затягивание сертификации "Северного потока-2", рассказал в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович.

"В этом вопросе, по большому счету, не из-за позиции Украины произошла задержка сертификации, это классические бюрократические процедуры, которые действуют в Европейском Союзе. И люди, которые хоть немного осведомлены в энергетической политике и особенности согласования интересов в этой политике на уровне ЕС, прекрасно знали, что так быстро в действие он ("Северный поток-2", - ред) не вступит, есть процедура", — сказал он.

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По словам эксперта, Германия не будет препятствовать запуску российского газопровода в обход Украины.

"В Германии сейчас другое правительство, и у них несколько отличается позиция по "Северному потоку-2". У некоторых министров она более радикальна, некоторые официально ее не озвучивали. Но все как мантру повторяют тезис о том, что есть процедуры, мы их все пройдем, а уже по их результатам будет принято решение. Поэтому мне кажется, это не столько от нас что-то зависело конкретно в этой ситуации, просто так складывается в Европе, и где-то на полгода задерживается его запуск в действие. Это не мешает той же России его понемногу уже наполнять, они готовы стартовать в любой момент. К тому же Германии он выгоден, и дополнительных препятствий она создавать не будет. А нам нужно задать вопросы отдельным представителям нашей власти, например, главе Офиса президента, возглавляющему группу, которая должна препятствовать запуску "Северного потока-2". Приписывать себе заслугу бюрократии Европейского Союза — это не очень правильная позиция", — сказал он.

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Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал очень вероятным, что российский "Северный поток-2" не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.

"Путин, помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам", — сказал Витренко.