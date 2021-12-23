16:18, Вчера

"Такой цирк не пройдет": экономист о сертификации "Северного потока-2" Эксперт объяснил, почему России не стоит обманывать Европу в процессе сертификации газопровода

России не удастся шантажировать Европу и создать фиктивную фирму, чтобы без аттестации запустить в работу газопровод "Северный поток-2". Такое мнение озвучил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экономист Андрей Новак.

"Это мышление постсоветского пространства, что можно фиктивную фирмочку зарегистрировать сегодня, а завтра она уже участник "Северного потока-2". В Европе такие цирковые номера просто не пройдут. Там тщательная проверка: что за компания, какая предыстория у нее, какое финансовое состояние. Поэтому фиктивный мыльный пузырь зарегистрировать поставщиком огромных объемов газа по столь скандальному газопроводу Путину не удастся", - сказал он.

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По мнению Новака, против России в попытках шантажа сыграют США как более опытная страна в масштабных политических играх, а также европейское законодательство.

"Все дело не в формальных юридических процедурах, а в том, что Россия "Северный поток" вынуждена строить по европейскому законодательству. Европейское законодательство в энергетике - разделение на 3 части: производитель, поставщик и тот, кто продает. Не может это быть одна компания. Это принцип Третьего энергетического пакета. И юридически обмануть это, создав фиктивный пузырь, в Европе невозможно. Любой судебный иск любого конкурента в Европейском суде закончится в пользу законодательства", - отметил он.

Как известно, США и Германия 21 июля официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.