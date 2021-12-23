15:47, Вчера

Что будет с гривной до Нового года: ответ экспертов "Дефицит бюджета значительно меньше запланированного"

Если сейчас Национальный банк Украины будет допускать девальвацию гривни, искусственно ее провоцировать, то его руководство должно уходить в отставку. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сказал экономист Андрей Новак.

"Если сейчас НБУ в условиях, когда абсолютно нет оснований для девальвации гривни - ни финансовых, ни общеэкономических, - будет допускать девальвацию гривни, искусственно ее провоцировать, считаю, что руководство НБУ должно уходить в отставку. Сводный платежный баланс плюсовой, золотовалютные резервы рекордные. Какие основания? Экспорт украинский вырос на 27% в этом году, при том, что импорт почти не растет", – рассказал он.

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Также финансист Тарас Козак заявил, что колебания в 10-15-20 копеек - это вполне возможный вариант развития событий:

"Я думаю, что это не девальвация... если не будет действительно усиления истерии вокруг российской агрессии, потому что фундаментальные факторы достаточно неплохие. Дефицит бюджета значительно меньше запланированного... поэтому фундаментальных причин нет. Но мы видели фактически рост доллара по курсу 26,1 до 27,2 просто на тех же эмоциях, переживаниях граждан".

Напомним, глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос рассказал, почему растут цены на продукты.

"Мировые цены, доллар — это попытки прикрыть вопросы цен, потому что не так сильно влияет на внутреннюю продукцию цена за границей. Наценки супермаркетов — тоже надуманная проблема, потому что товар к ним заходит уже с повышенной ценой, а супермаркет применяет свои обычные коэффициенты. Поэтому проблема в ценообразовании у производителей и их попытках увеличить прибыль или быстрее отреагировать на изменения цен в целом в стране. Значительная часть производителей имеет долгосрочные контракты с сетями, и быстро изменить цены им сложно. Поэтому ажиотажные изменения цен чаще происходят через нецивилизованную торговлю — маленькие магазины, базары, — или долгосрочно планово в сетях в спокойном режиме. Еще есть вопросы сезонности, логистики и другие", — сказал он.