18:13, 21 декабря

Как рост цены на газ скажется на украинцах: прогноз Глава Оператора ГТС рассказал, почему дорожает газ

О причинах роста цены на газ в мире рассказал в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Резкий рост цен на газ в последнее время был связан с тем, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину и Польшу. Сейчас транзит стабилен, на уровне лишь 109 млн кубометров в сутки, что составляет где-то 40 млрд в год. Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос в Европе, потому цена стремительно растет. Мое понимание таково, что "Газпром" продолжает усиливать энергетический кризис в Европе, чтобы достичь своих геополитических целей. Во-первых, добиться того, чтобы был сертифицирован "Северный поток-2" без соответствия требованиям третьего энергетического пакета, а также без политических требований от Украины относительно других вопросов", — сказал он.

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Макогон пояснил, какие последствия будут для Украины.

"На домохозяйствах это не отразится, потому что есть годовые тарифы, которые предлагают поставщики. А для промышленности это большая проблема, потому что промышленность фактически покупает по европейской цене, а она сейчас уже больше чем 2 тысячи долларов (за тысячу кубометров — ред.). Я пока не вижу способа решения этой проблемы, потому что, к сожалению, нам недостаточно своей добычи газа и мы вынуждены его импортировать. Мы потребляем 30 млрд, а самостоятельно добываем где-то 20, то есть 10 млрд нам нужно импортировать", — сказал он.

Напомним, политолог и телеведущий Дмитрий Спивак заявил, что в Украине сегодня фактически угроблена газотранспортная система и государственная добыча газа.

"Нафтогаз Украины" - это изначально придуманная коррумпированная прослойка и прокладка. Я глубоко убежден, что то, что творили Коболев, Витренко и все, кто управлял "Нафтогазом" с 2014 года, их можно привлекать к ответственности за госизмену, за предательство национальных интересов, за диверсию против украинского государства. Они угробили газотранспортную систему, они не модернизировали ее, они угробили всю государственную добычу", - заявил телеведущий.