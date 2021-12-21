13:15, 21 декабря

Экономист назвал основные проблемы введения "экономического паспорта" в Украине "Каждый год количество детей будет увеличиваться"

У идеи об "экономическом паспорте украинца" есть много вопросов. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

"Мы сейчас с вами говорим о 61 млрд грн в год и понимаем, что это достаточно серьезный источник доходной части государственного бюджета. И мы будем однозначно иметь дискуссии с нашими кредиторами, потому что любое уменьшение доходной части... однозначно от наших кредиторов будут требоваться компенсаторы... Поэтому первый вопрос - источники поступления", - сказал он.

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"Вопрос второй. Когда мы говорим о мировом опыте, то все фонды будущих поколений, которые есть в Норвегии, Арабских Эмиратах, Кувейте, делают за счет профицита государственного бюджета. Что подразумевается? Есть расходная часть, есть доходная. Если у вас доходы превышают расходы, то формируется профицит. Если доходы меньше, то у вас дефицит. Т.е. вы должны понимать в той ситуации, что если у вас дефицит, то должны быть заимствования, должным образом сформированные средства, чтобы перекрыть ваши расходы. В других странах это делается из профицита. Когда мы с вами говорим о профиците, здесь вроде бы все нормально. Когда мы с вами говорим о дефиците, то, простите, но где будут браться средства?" – рассказал Пендзин.

По его словам, величины поступления от ренты достаточно серьезно зависят от цены на сырьевые ресурсы на мировых рынках сырья:

"Когда мы с вами говорим о величинах поступления от ренты, они достаточно серьезно зависят от цены на наши сырьевые ресурсы на мировых рынках сырья. Если цены будут падать, соответственно, и объем поступлений платежей будет уменьшаться".

В то же время он отметил, что каждый год количество детей будет увеличиваться:

"Каждый год количество детей - мы говорим об уже анонсированном распределении средств только на детей с 2019 года, - которые будут нуждаться в начислениях, будет увеличиваться. Т.е. общая сумма, которая будет поступать на персональный счет, будет меньше. Еще есть вопросы сохранения поступлений. Вы деньги отдали – нет вопросов. Сегодня, исходя из позиций народных депутатов, единственный источник, куда можно будет направить эти средства, - это облигации внутреннего государственного займа. Никаким образом иначе рынок у нас не работает".

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Что касается пенсионеров, то, по его мнению, власти пытаются придумать, как им увеличить сумму пенсионных выплат:

"Я понимаю, что пенсионеры – это категория людей, которые точно не смогут попасть в накопительную систему, и власти как-то пытаются придумать, как им увеличить сумму пенсионных выплат".

Напомним, в будущем действие "экономического паспорта" может расшириться на пенсионеров. По мнению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, люди, старше 70-80 лет, должны иметь базовый доход, поскольку у них нет возможности дополнительных заработков.

"Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте" - ред.) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", - заявил он.

При этом Арахамия добавил, что у людей преклонного возраста, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков. Именно поэтому "им надо получать безусловный базовый доход".