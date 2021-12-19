19:01, Сегодня

Товары могут подорожать из-за газа — прогноз экономиста Олег Пендзин рассказал, почему из-за газа поднимаются цены на продукты

О ситуации с газом для населения в Украине рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экономист Олег Пендзин.

"В мае Кабмин выдал постановление, которым ухудшил условия предоставления субсидий — провел верификацию, ввел дополнительные имущественные требования. И сложилась интересная ситуация, что те, кто может получать субсидии, их получают, те, кто не может — не получают, резко увеличилась задолженность, и Кабмин вернулся к тому, от чего отказался в 2014 году. Снова мы получаем газ в 3 раза дешевле, все будут его получать. Но непонятно, что будем делать в апреле", — сказал он.

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По словам экономиста, для промышленности газ дорогой, а потому цены на продукцию будут увеличиваться.

"Тепло по 7,44 плюс помощь со стороны государства — фактически это тоже дешевый газ, который будет дотироваться из госбюджета. А промышленность получает газ по 37 грн за куб плюс транспортировка. В итоге цена газа ляжет в цену товара, она уже ложится — мы это видим. Знаете, кто сегодня является основным поставщиком тепличных огурцов? Россия. А почему? Потому что наши теплицы не выдерживают конкуренции в силу того, что дорогой энергоноситель. Как следствие, у нас сейчас российские огурцы на полках. Есть железное правило экономики — за все платит конечный потребитель. Мы заплатим за рост цены газа для промышленности, за дотации, которые будут задерживаться из бюджета, чтобы поддерживать низкую цену на газ", — сказал он.

Ранее энергетический эксперт Андриан Прокип рассказал о ситуации с наличием газа в Украине. По его словам, "Нафтогазу" придется докупать определенные незначительные объемы до конца марта.

"Уверенности в однозначном "все будет хорошо" нет, хотя погодные условия, которые мы наблюдаем сейчас, были в ноябре, однозначно благосклонны для Украины и мы смогли сэкономить достаточно немалые объемы энергоресурсов - прежде всего газа", - сказал он.